نانوایی ها از مواد غیرمجاز استفاده نکنند/ لزوم نظارت دقیق بر کیفیت آرد

رحمان علیزاده در حاشیه بازدید از نانوایی های شهرستان قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با نانوایی هایی که از مواد غیر مجاز استفاده کنند برخورد قاطع انجام می گیرد تا شهروندان دچار مشکل نشوند و سلامت آنان به خطر نیفتد.
وی افزود: نانوایان مستقر در شهرستان باید اصول بهداشت در پخت نان را در سطح بالایی رعایت کنند و از کم فروشی و گرانفرشی به جد خودداری کنند زیرا با متخلفان برخورد قاطع انجام می گیرد و در صورت تکرار واحد صنفی آنان پلمب خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: روند افزایش کیفیت نان در شهرستان مطلوب ارزیابی شده است و از واحدهای خبازی درخواست می شود از نیروهای کارآمد و ابزار و تجهیزات مناسب استفاده کنند تا نان مرغوب و با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری قدس متذکر شد: آرد مرغوب از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت نان است و از مسئولان شرکت غله در شهرستان تقاضا می شود نظارت و بازرسی دقیقی بر کیفیت این محصول داشته باشند.
وی افزود: نظارت بر نحوه طبخ نان، بررسی کیفیت نان و مقابله با متخلفان را از مهمترین اهداف این بازدیدها است و نظارت و بازرسی از واحدهای خبازی در قالب اکیپ ویژه ای شامل نماینده فرماندار، اداره صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی و شرکت غله شهرستان انجام گرفته می گیرد.
علیزاده از شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را حضورا به مجمع امور صنفی شهرستان و یا با سامانه 124 اعلام کنند تا برخورد قاطع با متخلفان انجام گیرد.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر بیش از 260 واحد نانوایی در نقاط مختلف شهرستان مشغول فعالیت هستند.
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