مراكز خدمات اجتماعي و مراقبتهاي بعد از خروج زندانيان توسعه مي يابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا علي اكبري روز پنجشنبه در سفر به قزوین از مركز مراقبت بعد از خروج، انجمن حمايت زندانيان و كانون اصلاح و تربيت پسران قفزوین بازدید کرد.



وی در این بازدید گفت: به منظور متمركز كردن و كيفي سازي خدمات اجتماعي به زندانيان آزاد شده و خانواده آنها، مركزخدمات اجتماعي به مراقبتهاي بعد از خروج گسترش پیدا می کند.



علی اکبری افزود: در اين مراكز علاوه بر ارائه خدمات به زندانيان آزاد شده، برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي انجمن هاي حمايت از زندانيان و مددكاري اجتماعي زندانها نيز افزوده شده است.



مديركل اقدامات تأميني و تربيتي سازمان زندانهاي كشور رويكرد اقدامات مركز خدمات اجتماعي و مراقبتهاي بعد از خروج را حمايتي، مددكاري واجتماعي برشمرد و بيان کرد: اين رويكرد حمايتي از ساختار گذشته مانند پرداخت مستمري و كمكهاي نقدي تغيير رويه داده و به يك رويكرد توانمندگرا براي زنداني و خانواده مددجویان تبديل شده است.



این مسئول تصریح کرد: شرايط توانمند سازي مددجو در زندان فراهم شده تا پس از آزادي با حمايت مراكز خدمات اجتماعي و مراقبتهاي بعد از خروج بتواند آموخته هاي خود را در زندگی عملیاتی کند و با انتخاب مسیر صحیح گذشته را جبران کند که که اين رويكرد حمايتي به بازگشت سعادتمندانه فرد به جامعه هم كمك شاياني خواهد كرد.



علي اكبري یادآورشد: براي اجراي اين طرح ابزارها وسخت افزارهايي نياز است كه خوشبختانه با مساعدت و تلاش همكاران امور زندانها زير ساختهاي آن فراهم شده است.



وي گفت: بر اساس آءين نامه جديد، مراكز خدمات اجتماعي و مراقبتهاي بعد ازخروج، در دو حوزه به مددجويان خدمات حمايتي ارائه خواهد داد که حوزه اول بعنوان بخش اورژانس حمايتي، خدمات فوريتي به مددجويان داراي شرايط خاص ارائه مي کند كه براساس دستورالعملها و نرم افزارهاي تدوين شده در اختيارمددكار اجتماعي است و در بخش دوم خدمات مؤثر و پايدار به مددجويان و خانواده آنها داده می شود که شامل دوره هاي ويژه آموزشي است.



علی اکبری اظهارداشت: براساس تفاهم نامه هايي كه با ساير نهادهاي حمايتي امضاء شده بستر اين خدمات نيز در مراكز مراقبت بخوبی فراهم شده و تلاش می کنیم مددجويان با دريافت خدمات اجتماعي در اين مراكز، در مسيردرست زندگي قرار گيرند که در این صورت بازگشت مجدد به جرم نيز كاهش خواهد يافت.



اين مسؤل اقدامات صورت گرفته در بخش انجمنهاي حمايت زندانيان استان را خوب ارزيابي كرد و گفت: به منظور گسترش فعاليتها تلاش می شود تا ارتباط سازمان و استان بيشتر شود.



علي اكبري اضافه كرد: ضروری تجربيات خوب استان قزوين در افزايش سرمايه انجمنها، افزايش سرانه خدمات حمايتي به خانواده مددجويان و اقدامات مؤثر كاهش جمعيت كيفري كانون اصلاح و تربيت پسران بين ساير استانها مبادله شود.



مديركل اقدامات تأميني و تربيتي سازمان زندانهاي كشور پيشگيري از وقوع جرم در جامعه را مستلزم مشاركت همه نهادهاي اجتماعي دانست و تصریح کرد: قانون اساسي وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را برعهده نهادها و سازمانهاي اجتماعي گذاشته و همه بايد در اين خصوص پاسخگو باشند.



وي بيان کرد: اين وظيفه از فعاليتهاي اصلاحي و تربيتي در واحدهاي فرهنگي و تربيتي تا تشكيل پرونده شخصيتي زندانيان توسط روان شناسان به طور مستمر در زندانها اجرا می شود.



علي اكبري خاطرنشان كرد: در بخش مددكاري همه اطلاعات از جمله موارد شخصيتي زندانيان پس از آزادي به مراكز خدمات اجتماعي و مراقبتهاي بعدازخروج ارسال شده و براين اساس خدمات ارائه مي شود.



وي در پايان اظهارداشت: در بخش درمان برخي بيماري هاي اجتماعي بايد از همه پتانسيل هاي كشور استفاده کنیم که براي بازگشت مددجويان به جامعه ابزار وامكاناتي لازم است كه اقدامات پايه اي وبستر آن در سازمان زندانها فراهم شده است.

