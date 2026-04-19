اکبری: بازگشت بانوان مددجو به اجتماع نیازمند حمایت جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر یکشنبه در نشست با مددجویان مرکز تخصصی توانبخشی و خدمات اجتماعی بانوان، ضمن بررسی وضعیت خدمات ارائه شده به آنها اظهار کرد: ما در اداره کل اجتماعی، معتقدیم که هر فردی، صرفنظر از چالشهایی که در گذشته با آنها روبرو بوده، شایسته فرصتی برای شروع دوباره و بازگشت به جامعه است. هدف ما، حمایت از مسیر بهبود و توانمندسازی این عزیزان است.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تأکید بر ضرورت حذف انگهای اجتماعی، تصریح کرد: ترک چالشها تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دیگر، بازگشتِ با عزت به چرخه کار و اجتماع است.
وی گفت: ما آمادگی کامل داریم تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و همافزایی میان نهادهای ذیربط، موانع موجود در مسیر اشتغال و حضور اجتماعی این بانوان را مرتفع کنیم تا این دوران، مرحلهای از تحول و قدرت باشد، نه انزوا.
اکبری در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان و مددکاران، بر اهمیت پیوستهای اجتماعی در فرآیند درمان تأکید کرد و از خیرین جهت حمایتهای گستردهتر برای ارتقای کیفیت خدمات در این مرکز دعوت کرد.
در این بازدید که با هدف ارزیابی فرآیندهای حمایتی و اجتماعی انجام شد، مدیر کل اجتماعی و فرهنگی با مددجویان به گفتگو نشست و با رویکردی شنونده، به بررسی نیازهای آنان برای بازگشت به زندگی عادی پرداخت.
