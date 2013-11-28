تساوی ستارگان میلان و پرسپولیس در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان در دیداری خیریه به مصاف یکدیگر رفته‌اند. در این بازی که از ساعت 15 امروز به قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه آزادی تهران در جریان است دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی رضایت دادند. تک گل تیم میلان دانیل ماسارو در ثانیه 50 بازی به ثمر رساند. علیرضا امامی‌فر هم در دقیقه 27 کار را به تساوی کشاند.

هنوز بازیکنان دو تیم در زمین خود را پیدا نکرده بودند که تیم میلان به گل رسید. پاس عمقی گنارو گتوزو به زونیمیر بوبان رسید و این بازیکن هم در مصاف تک به تک با سلطانی توپ را درون دروازه قرار داد.. بعد از این گل میلان یک دو بار دیگر روی دروازه پرسپولیس خطرساز شد اما پرسپولیس کم کم خود را در زمین پیدا کرد و تعادل را برقرار کرد..

در دقیقه 27 بازی بود که قرمزها روی پاس به عقب محمدخانی برای امامی فر و ضربه زمینی او به گل تساوی دست یافتند. بازیکنان میلان که کاربونی را به خاطر مصدومیت از دست داده بوند در ادامه کار بارها به قضاوت مسعود مرادی اعتراض داشتند.

بهروز سلطانی، فرشاد پیوس(31- مهدی مهدوی‌کیا)، ناصر محمدخانی(29- مرتضی کرمانی مقدم)، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده، رضا شاهرودی(2- علیرضا امامی فر)، حمید درخشان، حمید استیلی، محسن عاشوری، پژمان جمشیدی و کریم باقری یازده بازیکنی بودند که در نیمه نخست برای تیم پرسپولیس رفتند.