به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم‌‌های فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس، با همراهی پیشکسوتان پرسپولیس از جمله حمید استیلی، مجتبی محرمی، فرشاد پیوس و ... قرار داشت، بصورت رسمی از میادین فوتبال خداحافظی کرد.

وی در حالیکه اشک می‌ریخت و مورد تشویق شدید هواداران پرسپولیس قرار داشت، دور ورزشگاه را چرخید و به ابراز احساسات هواداران پاسخ داد و در نهایت راهی رختکن شد. مهدوی کیا قبل از این در دیدار فینال جام حذفی برابر سپاهان از فوتبال خداحافظی کرد اما در آن بازی تماشاگران ورزشگاه را ترک کردند و او خداحافظی غریبانه ای داشت.