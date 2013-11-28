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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۲

پس از دیدار با میلان صورت گرفت؛

خداحافظی باشکوه برای مهدوی‌کیا/ اشک‌های کیا دوباره سرازیر شد

خداحافظی باشکوه برای مهدوی‌کیا/ اشک‌های کیا دوباره سرازیر شد

پس از پایان دیدار تیم‌های فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان، مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس با زدن دور افتخار، بصورت رسمی از میادین فوتبال خداحافظی کرد. در این خداحافظی برخی از چهره‌های ماندگار پرسپولیس مهدوی‌کیا را همراهی می‌کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم‌‌های فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس، با همراهی پیشکسوتان پرسپولیس از جمله حمید استیلی، مجتبی محرمی، فرشاد پیوس و ... قرار داشت، بصورت رسمی از میادین فوتبال خداحافظی کرد.

وی در حالیکه اشک می‌ریخت و مورد تشویق شدید هواداران پرسپولیس قرار داشت، دور ورزشگاه را چرخید و به ابراز احساسات هواداران پاسخ داد و در نهایت راهی رختکن شد. مهدوی کیا قبل از این در دیدار فینال جام حذفی برابر سپاهان از فوتبال خداحافظی کرد اما در آن بازی تماشاگران ورزشگاه را ترک کردند و او خداحافظی غریبانه ای داشت.

کد مطلب 2184786

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