دومین راند مسابقات رالی قهرمانی کشور در شاهرود پایان یافت

نایب رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی عصر جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات رالی سرعت قهرمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقات در سه کلاس 1400، 1600 و 2000 سی سی با حضور نمایندگانی از استان های خراسان رضوی، قزوین، مازندران، خوزستان برگزار شد، گفت: این استان ها به صورت انفرادی در این مسابقات شرکت کرده و دو تیم نیز از باشگاه های سایپا و ایران خودرو استان تهران حضور داشتند.

محمود رضا رضایی افزود: در کلاس 1400 این مسابقات آرمان طاهرپور و پیمان فرازمند از ایران خودرو، علی کلهر و مسعود واحدی از سایپا، رضا شالچی و کامران حاتم خانی از ایران خودرو به ترتیب عناوین اول تا سوم را در رده انفرادی کسب و در رده تیمی نیز تیم ایران خودرو مقام اول این مسابقات را کسب کرد.

وی با بیان اینکه در کلاس 1600 رده تیمی نیز تیم ایران خودرو موفق به کسب مقام اول شد اعلام کرد: در رده انفردای کلاس 1600 اشکان مسگرها و وحید وحدتی از ایران خودرو، محمد قلعه بانی و علی مسعودی از ایران خودرو، حسینی شهیدی فر و مسعود بهاری از استان خراسان به مقام اول تا سوم این مسابقات رسیدند.

نایب رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی در رابطه با اعلام نتایج کلاس 2000 نیز گفت: در این کلاس نیز محسن و حمید نوبخت از استان خراسان مقام اول و محمد ابوترابیان و حسین خباز مقام دوم را کسب کرده و نفرات سوم رده انفرادی و تیمی بعد از نظر کمیته فنی اعلام می شود.

رضایی با اشاره به ﺟﺎیگاه پنجاه و یکم اتومبیل رانی ایران در ﺑﯿﻦ دیگر ﮐﺸﻮرهای دارنده این رشته تاکید داشت: در جایگاه مناسبی قرار نداریم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ حمایت و توجه دولت هستیم و لازم است ادارات کل ورزش و جوانان استان ها نگاه ویژه ای به این ورزش پرطرفدار داشته باشند.

وی با بیان اینکه ﻧﺰدیک ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮر زن هستند ﮐﻪ این امر نشان دهنده توان اجرایی بانوان در ورزش اتومبیل رانی است بیان داشت: در حال حاضر در رشته اتومبیل رانی و موتورسواری محدودیتی برای بانوان نداریم و حتی پوشش بانوان در این دو رشته ورزشی کامل و مطابق با نظرات مراجع است.

نایب رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی اظهار داشت: تنها رشته ای که خانم ها می توانند به عنوان تماشاچی در مسابقات آن حضور داشته باشند اتومبیل رانی و موتورسواری است و قابلیت تبدیل شدن به عنوان پرطرفدارترین رشته ورزشی با تقویت هر چه بیشتر این دو رشته ورزشی در آینده نزدیک وجود دارد.

رضایی در خاتمه، ورود بخش خصوصی را باعث تقویت این رشته ورزشی دانست و خاطرنشان کرد: مهم ترین مشکل هیئت های استانی کمبود اعتبار و امکانات است و اعتبار محدود فدراسیون مانع حمایت کافی از هیئت ها می شود که امیدواریم با ورود بخش خصوصی به این ورزش بخشی از مشکل اعتبار این رشته ورزشی حل شود.

در این دوره از مسابقات که از ششم آذرماه مرحله عملی آن آغاز شد، 18 تیم شامل راننده و نقشه خوان از استان های تهران، مازندران، خراسان رضوی، قزوین و خوزستان حضور داشتند که در روز اول اتومبیل رانان 69 کیلومتر و در روز دوم 53 کیلومتر مسیر خاکی را پیمودند.

مسابقات رالی اتومبیل رانی کشور شامل چهار راند است که در مقاطع زمانی مشخصی در مناطق مختلف کشور برگزار می شود و این مرحله که دومین راند این رقابت هاست در مسیرهای کویری شاهرود و میامی برگزار شد.

قهرمان نهایی مسابقات رالی اتومبیل رانی کشور نیز پس از برگزاری هر چهار راند تعیین خواهد شد.