آمادگی ایران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه/ تایید همکاری اطلاعاتی تهران و آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ورلد تریبیون"، علی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در زمینه چشم انداز تهران از کنفراس ژنو 2 درباره سوریه گفت: "به طور حتم حضور ایران در ژنو 2 ، نشانه‌ای از جدیت کنفرانس خواهد بود و در نتیجه بخش بودن آن تاثیر خواهد گذاشت.

وی که در "اتحادیه خبرنگاران سیاست خارجه" (DMD) در آنکارا صحبت می کرد، افزود تهران باور دارد در ژنو2 می توان اوایل سال 2014 به راه حلی غیرنظامی برای سوریه دست یافت.

بیگدلی ضمن یادآوری درخواست برای آتش بس در سوریه طی سفر احمد داووداوغلو -وزیر خارجه ترکیه- به ایران، تاکید کرد: تهران و آنکارا در زمینه یافتن راه حل برای موضوع سوریه تفاهم دارند و تلاش‎های خود را معطوف به کاهش اختلافات کرده اند.

وی سه هدف را مورد توافق طرفین معرفی کرد: حفظ امنیت و ثبات سوریه، حفظ تمامیت ارضی کشور سوریه و مبارزه با گروه‎های تروریستی.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه ملت سوریه حق تعیین آینده کشور و دولتی که در آن بر سرکار خواهد بود را دارند و افزود: "صندوق آرا باید در سوریه و هر کشور دیگری، تعیین تکلیف کند."

بیگدلی حزب الله لبنان را گروهی مورد حمایت مردم منطقه دانست و گفت: "حزب الله به طور حتم نقش تعیین کننده‎ای در حفظ صلح و ثبات در منطقه بازی می کند. ما به عنوان ایران، از تمام نفوذمان استفاده خواهیم کرد تا صلح و ثبات در منطقه برقرار باشد."

وی درباره توافق هسته‎ای میان ایران و شش قدرت جهانی، گفت: تفاهم با ایران "تنها از طریق احترام و نه از طریق تحمیل و تحریم قابل دستیابی است."

بیگدلی تاثیر توافق فوق بر بهبود روابط تهران و آنکارا را مثبت ارزیابی کرد و از قصد ایران برای افزایش تجارت خارجی با ترکیه در ماه‎های آینده خبر داد.

وی همچنین همکاری‎های اطلاعاتی چند ماه اخیر دو کشور را تایید کرد.

این مقام ایرانی در پایان از آمادگی برای میانجی‎گری میان دولت ترکیه و سوریه برای حل اختلافات خبر داد.