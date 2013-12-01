به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، مجید غلام‌نژاد پس از به عضویت در آمدن در این تیم گفت: خوشحالم که به استقلال آمدم. استقلال یک تیم بزرگ است و آرزوی هر بازیکنی است که به عضویت این تیم در بیاید و من هم بعد از توافق با باشگاه استقلال و دریافت رضایتنامه‌‌ام به مدت یک سال‌ونیم با استقلال قرارداد بستم و قرار است در این تیم شماره هفتاد را برتن کنم.

این بازیکن اضافه کرد: استقلال تیم بزرگی است و می‌دانم که فیکس شدن در این تیم کار آسانی نیست، اما همه سعی و تلاشم را می‌کنم تا آماده باشم و بتوانم نظر کادرفنی تیم را به سوی خود جلب کنم.

وی در ادامه اظهار داشت: هر بازیکنی که تیمش را عوض می‌کند، در ابتدا شرایط سختی را تجربه می‌کند و من هم خودم را آماده این شرایط سخت کردم و می‌دانم باید خیلی تلاش کنم تا بتوان نظر کادرفنی استقلال را به سوی خودم جلب کنم،‌ اما من به استقلال آمدم تا در خدمت تیم باشم و بتوانم با عملکرد خوب خودم به تیم‌‌ ملی دعوت شوم.

این بازیکن در ارتباط با زمان حضورش در تمرینات استقلال گفت: فردا ظهر به هیات‌ فوتبال استان تهران می‌روم تا قراردادم را به ثبت برسانم و عصر در تمرین استقلال حضور پیدا می‌کنم.



