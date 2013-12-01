به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، خسرو حیدری در گفتگویی به سوالات مختلف پاسخگو بوده است که متن این گفتگو به شرح زیر است:
*در مورد آخرین شرایط خودتان صحبت کنید؟
خدا را شکر شرایط خوبی دارم. چند روزی است که در تمرینات گروهی تیم شرکت میکنم. جا دارد از زحمات کادرپزشکی استقلال به خصوص دکتر نوروزی، دکتر ستوده و خانم محمدی تشکر ویژهای داشته باشم که در این مدت خیلی کمک حال بنده بودند که زودتر به شرایط ایدهآل برسم.
*در مورد بازی مقابل گسترشفولاد چه نظری دارید؟
بازی خوبی را انجام دادیم و میتوانستیم در این بازی به پیروزی رسیده تا به صدر جدول برسیم. چند موفقیت گلزنی هم داشتیم که متاسفانه با بیدقتی از دست دادیم. تلاش میکنیم در بازیهای آینده جبران کنیم.
*به بازی مقابل سپاهان خواهید رسید؟
اگر کادرفنی صلاح بداند میتوانم بعد از مدتها در ترکیب استقلال به میدان بروم.
*در غیاب شما استقلال با کمبود در دفاع راست همراه بود و به دنبال جذب بازیکن است در این باره چه نظری دارید؟
باید بگویم دلیل تعداد بالای بازیهای ملی و استقلال و فشار زیادی که روی پایم آمد باعث شد دچار آسیبدیدگی شوم باید یک تشکر هم از پژمان منتظری داشته باشم که در غیاب من در این پست بازی کرد و به نوعی جور من را کشید. با آنکه پست تخصصی او نبود. باشگاه استقلال تشخیص داده که بازیکن جذب کند. من هم از این بابت مشکلی ندارم و در دفاع راست مثل گذشته رقابت میکنم. چون دوست دارم در این پست بازی کنم.
*استقلال با تفاضل گل نتوانست قهرمانی نیمفصل را کسب کند؟
باید از قلعهنویی و فتحاللهزاده تشکر ویژهای داشته باشم. با وجود آسیبدیدگی بازیکنان تیم را به جمع چهار تیم نهایی آسیا و همچنین نایب قهرمانی نیمفصل برسانند. قلعهنویی نشان داد مربی بسیار بزرگی است و کارش را خیلی خوب بلد است شما مطمئن باشید نیمفصل دوم با جمعآوری امتیازات در پایان فصل عنوان قهرمانی را کسب خواهیم کرد.
*پیشکسوتان پرسپولیس با میلان بازی کرد استقلال هم قرار است با گالکسی آمریکا بازی کند در اینباره چه صحبتی دارید؟
فقط در مورد استقلال باید بگویم که بازی خوبی قرار است انجام بگیرد. گالکسی از جمله تیمهای مطرح آمریکا است. البته فتحاللهزاده نشان داده اراده کند، میتواند بهترین تیمهای دنیا را هم به ایران دعوت کند.
*در مورد استقبال کم هواداران در بازیها چه نظری دارید؟
استقلال در نیمفصل دوم به حمایت تماشاگران خود نیاز دارد و آنها باید مثل یار دوازدهم پشت ما باشند تا در کنار آنها و با حضور آنها بتوانیم از عنوان قهرمانی فصل گذشته خود دفاع کنیم. از همه هوادارانی که در نبودن من پیگیر وضعیتم بودند تشکر میکنم. امیدوارم بتوانم با ارائه بازیهای خوب جواب محبت آنها را بدهم.
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