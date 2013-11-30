مخالفت نتانیاهو با توافق هسته ای نوعی خودکشی سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، نشانه هایی دیده می شود که ثابت می کند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل و برخی دیگر از مقامات این رژیم در حال تجدید نظر درباره مواضع اولیه خود درباره توافق هسته ای ایران و گرو ه 1+5 هستند.

یوسی آلفر مشاور ایهود باراک وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و از متحدان نزدیک نتانیاهو با بیان این مطلب گفت: توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 یک توافق انجام شده است و نتانیاهو نمی تواند با کارشکنی و عصبانی شدن علیه آمریکایی ها چیزی به دست آورد. نتانیاهو با مخالفت های خود تنها سبب به وجود آمدن تقابل غیرضروری با آمریکا خواهد شد و او کار کشته تر از آن است که بخواهد چنین کاری کند.

نویسنده مطلب در ادامه می نویسد: علاوه بر این خبرها حکایت از فشار مخالفان بر نتانیاهو در پشت صحنه دارد به طوری که بسیاری از مشاوران و فرماندهان نظامی او که معتقدند تهران یک تهدید برای آنها است، اما با وی در خصوص اقدام نظامی یکجانبه و مخالفت با دیدگاه های آمریکا توافق نظر ندارند.

همچنین یاموس یادلین فرمانده سابق اطلاعات نظامی این رژیم در اظهاراتی که بیانگر مخالفتش با دیدگاه نتانیاهو است می گوید: اگر این توافق نهایی بود قطعا به ضرر اسرائیل است .

همچنین گیورا ایلند یکی از مشار امنیت ملی رژیم صهیونیستی در مخالفت با نتانیاهو در مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفته است: نتانیاهو فقط از یک توافق خوب می گوید در حالیکه آمریکایی ها صحبت از یک توافق منطقی می کنند که بهتر از نبودن هیچ گونه توافقی است.

به گفته آلفر ، نتانیاهو سعی دارد با اتخاذ سازوکارهای سیاسی از این توافقنامه برای بهبود شرایط داخلی و خارجی خود استفاده و وانمود کند که این توافقنامه به زیان کشورهای غربی است.

آلفر معتقد است،نتانیاهو قصد دارد با اتخاذ تدابیری در مذاکرات 6 ماه بعد نقشی ایفا کند به طوریکه مطمئن شود مواضع این رژیم در مذاکرات آینده موررد توجه قرار خواهد گرفت.

الجزیره می نویسد در هفته گذشته بعد از گفتگوی تلفنی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو و هشدار ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان به وی درباره اینکه اقدامی علیه توافقنامه انجام ندهد ، آثاری از نرمش مواضع نتانیاهو دیده می شود، به طوریکه نتانیاهو اعلام کرد برای گفتگو درباره توافق قطعی آینده با ایران قصد دارد تیم هایی را برای مذاکره به واشنگتن ، لندن ، پاریس و برلین اعزام کند.

نویسنده معتقد است آنچه که مسلم است نتانیاهو هیچ اقدام نظامی علیه ایران انجام نخواهد داد زیرا به گفته خبرنگار نظامی هاآرتص ، تا وقتی که توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 از چنین حمایت بین المللی برخوردار است هرگونه اقدام نظامی علیه ایران یک خودکشی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود.

شایان ذکر است نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روزهای اول امضاء توافق هسته ای با موضع گیری تند در برابر آن اعلام داشت که به این توافق پایبند و متعهد نخواهد بود و آن را یک اشتباه تاریخی خواند.