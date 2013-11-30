مراقب کینه توزی اسرائیل باشیم/ایران نیروی صلح خاورمیانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، تونی برمن رئیس سابق شبکه الجزیره انگلیسی و سی بی سی نیوز با استقبال از توافق هسته ای ایران گروه 1+5 خواستار هوشیاری درباره 4 نکته برای دستیابی به توافق نهایی با هدف محافظت از صلح جهانی شد.

وی در مطلبی که در سایت استار به چاپ رسانده است می نویسد: ما فکر می کنیم که در قرن 21 زندگی می کنیم اما هنوز انسانهایی وجود دارند که در قرن گذشته زندگی می کنند ویکی از این انسانها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است .

تونی برمن می نویسد در هفته گذشته توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 برای مدت 6 ماه امضاء شد تا پس از آن ایران و5+1 به یک توافق جامع و دراز مدت برسند.

وی با اشاره به واکنش های گروه های افراطی در آمریکا و سرزمین های اشغالی به این توافق هسته ای می نویسد: در تاریخ دیپلماسی مدرن به ندرت دیده شده است که به یک توافقنامه موقت 6 ماهه اینقدر هجمه صورت گیرد و واکنش نشان داده شود.

برمن در ادامه می نویسد: به نظر من علت این همه هجوم و واکنش شاید به خاطر این باشد که هیچ کس توقع نداشت بعد از چند دهه کشمکش به این توافق برسیم. به هرحال این توافق امضاء شد و امروز جهان امن تر از هفته گذشته است و ما باید برای هفته ها ی پیش رو چهار مسئله را مد نظر داشته باشیم:

پرهیز از مقایسه متوحشانه تاریخی

برمن در این قسمت با اشاره به برخی مقالات چهره های افراطی محافظه کار آمریکا که تن دادن اوباما به توافق هسته ای با ایران را با تسلیم شدن نخست وزیر انگلیس در سال 1938 به المان نازی مقایسه می کنند خواستار پرهیز محافظه کاران آمریکا از چنین مقایسه های تاریخی شد .

هوشیاری درباره اقدامات نتانیاهو و رژیم اسرائیل

تونی برمن با اشاره به مخالفت های بنیامین نتانیاهو و کینه توزی های وی خواستار توجه به رفتار و عملکرد وی شده است هرچند که معتقد است وی در درون سرزمین های اشغالی با مخالفت روبرو شده و بیش از گذشته در انزوا قرار گرفته است

ایران به عنوان نیروی صلح منطقه

مدیر سابق سی بی سی نیوز معتقد است باید نظارت ها و بازرسی های دقیق از برنامه هسته ای ایران به عمل آید تا صلح آمیز بودن آن ثابت شود و باید تلاشی صورت گیرد تا ایران تبدیل به نیروی صلح در منطقه خاورمیانه شود.

جهان در آستانه تغییر است

وی معتقد است اگر این توافق به سرانجام نرسد و یا با بن نست مواجه شود می توان تصور کرد که چه اتفاقی در جهان رخ خواهد داد و همه می دانند که یک برخورد نظامی اجتناب ناپذیر صورت می گیردکه می تواند منجر به یک جنگ فاجعه بار شود.

وی در پایان یاد آور می شود که با توجه به نظر سنجی های به عمل آمده اکثریت مردم آمریکا با توافق هسته ای اخیر موافق و مخالف برخورد نظامی با ایران هستند.