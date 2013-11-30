۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۴

هفته چهاردهم بوندس لیگا؛

پیروزی بایرن مونیخ مقابل برانشوایگ/ دانیل داوری مقابل روبن تسلیم شد

تیم فوتبال اینتراخت برانشوایگ در حالی که دانیل داوری دروازه‌بان تیم ملی ایران را در اختیار داشت در هفته چهاردهم مسابقات بوندس لیگای آلمان مقابل بایرن مونیخ شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان از ساعت 18 امروز به وقت تهران با برگزاری چند مسابقه آغاز شد که در یکی از دیدارهای این هفته تیم  صدرنشین بایرن مونیخ موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر اینتراخت برانشوایگ به برتری برسد. در این مسابقه که دانیل داوری دروازه بان تیم ملی ایران 90 دقیقه درون دروازه برانشوایگ حضور داشت، آرین روبن (در دقایق 2 و 30) برای بایرن مونیخ گلزنی کرد. در نیمه دوم بازیکنان برانشوایگ برای جبران نتیجه تلاش زیادی انجام دادند. آنها حتی یکبار توپ را به تیرک دروازه بایرن زدند ولی در نهایت کاری از پیش نبردند.

در دیگر مسابقه حساس این هفته، تیم دورتمند هم موفق شد با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود یعنی تیم ماینتس به برتری برسد.

نتایج مسابقات هفته چهاردهم بوندس لیگا به شرح زیر است:

* بایرن مونیخ 2 - اینتراخت برانشوایگ صفر
* بایر لورکوزن 3 - نورنبرگ صفر
* هرتابرلین صفر - آگزبورگ صفر
* هافن هایم 4 - وردربرمن 4
* ماینتس یک - دورتمند 2

هفته چهاردهم امشب با دیدار شالکه صفر چهار با اشتوتگارت پیگیری خواهد شد.

