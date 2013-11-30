یورش نظامیان آل خلیفه به مراسم تشییع شهید بحرینی/ادامه محدودیت علیه زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخبار المنامه، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان آل خلیفه به مراسم تشیع احمد عبدالامیر از شهدای بحرینی در منطقه السنابس خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: نیروهای امنیتی همه راههای منتهی به منطقه السنابس را بستند تا مانع از افزایش تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع شوند.

از سوی دیگر یوسف المحافظه مسئول مرکز حقوق بشر بحرین گفت: ماموران امنیتی با یورش به زندان "جو" به ضرب و شتم زندانیان پرداخته اند و زندانیان از روز پنجشنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند.

وی افزود: تعدادی از زندانیان زخمی شده اند و یازده زندانی نیز به سلولهای انفرادی منتقل شده اند و برخی نیز در معرض برخورد ناروا قرار گرفته اند.خانواده زندانیان نگران وضع عزیزان خود هستند و مسئولان زندان حقوق زندانیان را نقض می کنند.