به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالکریم جمیری شنبهشب در نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور رئیسجمهور در عسلویه برگزار شد، اظهار داشت: به نمایندگی از مردم از حضور رئیس جمهور و هیئت همراه در استان بوشهر و رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان تقدیر و تشکر میکنیم.
وی فلسفه انقلاب اسلامی را ایجاد عدالت دانست و بیان داشت: تحقق عدالت خواسته امام و رهبری و همه ملت ایران است که تلاشهای بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته است و تلاشهای بیشتری نیز باید صورت بگیرد.
نماینده مردم دیلم، گناوه و بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: استان زرخیز بوشهر با پیشینه تاریخ و فرهنگی بسیار زیاد امروز از محرومیت رنج میبرد که این موضوع زیبنده نظام مقتدر جمهوری اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است، تصریح کرد: استان بوشهر مصداق آنجایی است که نعمات فراوان الهی دارد و به اعتقاد مردم اگر تنها بخشی از درآمدهای استان بوشهر در همینجا هزینه شود، بوشهر به استانی نمونه و شاخص تبدیل میشود که این موضوع تجلیبخش کارآمدی نظام خواهد بود.
لزوم استفاده مناسب از منابع انسانی بهویژه نیروهای بومی استان
جمیری افزود: وجود این همه نعمت در استان بوشهر از جمله دریا و بنادر و صید و صیادی و کشاورزی و نفت و گاز و . . در استان که بیانتها است و همگان به آن اذعان دارند باید فضا برای استفاده از این منابع مهیا شود.
وی همچنین بر لزوم استفاده مناسب از منابع انسانی بهویژه نیروهای بومی استان تاکید کرد و گفت: بدون استفاده از نیروهای توانمند بومی نمیتوان استان را در مسیر پیشرفت قرار داد.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع بومی مورد توجه نیست و مورد بیمهری قرار گرفته است، اظهار داشت: انتظار داریم که به این ظرفیتها به خوبی توجه شود.
وی تاکید کرد: کارآمدترین دولت و کارگزاران کسانی هستند که به بهترین نحو از فرصت های موجود استفاده کنند و برعکس، مدیران ناکارآمد در کنار چشمههای نعمت، ملت را گرسنه نگه میدارند.
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