رضا فیاضی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: جشنواره تلویزیونی جام جام می‌تواند یک ضرورت باشد تا کارهایی که در طول سال تولید شده مورد ارزیابی قرار بگیرد. درست است که مانند قارچ در کشور ما جشنواره تولید می‌شود اما باید با انصاف باشیم و نسبت به برخی از این جشنواره‌ها با دید مثبت نگاه کنیم زیرا جشنواره‌ای مانند جام جم قطعا تاثیرگذار خواهد بود و باعث ارتقای سطح تولیدات تلویزیون شده است.



وی با بیان اینکه باید از تجارب دیگران استفاده شود، خاطرنشان کرد: اگر روزی این جشنواره به صورت بین المللی برگزار و تولیدات ما در مقابل تولیدات تلویزیونی دنیا مقایسه شود، ارزش خود را پیدا خواهد کرد و مشخص می کند که ما چقدر توانسته‌ایم هم‌پای دنیا پیش برویم، ضمن اینکه در این راه باید از فیلم‌هایی استفاده کنیم که از کیفیت بالایی برخوردار باشد و به معضلات خانواده‌ها و جامعه بپردازند، در این صورت در سطح بین الملل حرف‌های جدیدی برای گفتن خواهیم داشت.

بازیگر سریال "بچه‌های نسبتا بد" درباره سریال‌هایی با موضوع دفاع مقدس نیز توضیح داد: در طول این سال‌ها دفاع مقدس دستمایه خوبی برای بسیاری از کارگردان‌ها بوده است که به واسطه آن تولیدات انبوهی هم صورت گرفت که باید ببینیم تا چه اندازه توانسته نظر مردم و مسئولان را با خود همراه کند.

فیاضی با بیان اینکه بخش کودک و نوجوان در جشنواره تلویزیونی جام جام اهمیت زیادی دارد، گفت: متاسفانه تولیدات کودک و نوجوان ما بسیار کم است. یادم می‌آید در فیلم "همبازی" به کارگردانی غلامرضا رمضانی حضور داشتم اما آن قدر به این فیلم نامهربانی شد که دیده نشد و اجازه پخش هم نگرفت.

وی تصریح کرد: ما باید تولیدات کودک و نوجوانمان را افزایش دهیم زیرا به طور قطع می‌تواند مخاطب بیشتری را جذب کند و به نظرم بخش کودک و نوجوان جشنواره جام جم به جای دو سالانه هر سال باید برگزار شود.

این بازیگر با بیان اینکه در امر فیلمسازی تکنیک بسیار مهم است، تصریح کرد: اگر تکنیک فیلم خوب باشد به طور قطع می‌تواند مخاطب را جذب کند ضمن اینکه می‌تواند الگویی برای فیلمسازی قرار گیرد. اگر دقت کرده باشید سریال‌هایی از تلویزیون پخش شده که جایگاه خود را پیدا کرده و نباید از یاد ببریم که در این سریال‌ها باید بیشتر به موضوعات معضلات جوان‌ها و خانواده‌ها بپردازیم.

معرفی داوران سه بخش از جشنواره جام جم

به گزارش مهر، به تازگی اعضای هیئت داوران بخش‌های مستند، بین الملل و فیلم‌های تلویزیونی سومین جشنواره تلویزیونی جام جم معرفی شدند.

مهدی فرجی دبیر جشنواره طی نشست‌های مجزا داوران سه بخش فیلم‌های تلویزیونی، مستند و بین الملل را معرفی و احکام آن‌ها را تقدیم کرد.

تاجبخش فنائیان، علی اصغر داوود آبادی، اکبر نبوی، پرویز شیخ طادی، حسین یاری، محمد کاسبی و مسعود نقاش زاده داوری بخش فیلم‌های تلویزیونی را بر عهده دارند و محمدرضا معصوم زادگان دبیر این بخش است.

همچنین سعید مقیسه، سهیل کریمی، احسان محمد حسنی، سعید قطبی زاده، کامبیزرضا اخوان صفا، فرشاد فرشته حکمت و محمدرضا اصلانی کار داوری آثار بخش مستند جشنواره را انجام می‌دهند و دبیری این بخش به عهده رضا پورحسین است.

داوری آثار بخش بین الملل جشنواره هم بر عهده مرتضی شمسی، چنگیز حسنی، مسعود ترقی جاه، محمد حسین تمجیدی، محمد داوودی، ریاض شاهین از فلسطین، ناصر اخضر از لبنان و آیدا شلافر از سوئیس است و غلامعلی رمضانی دبیری این بخش را برعهده دارد.

سومین جشنواره تلویزیونی جام جم توسط معاونت سیما در 6 بخش مجموعه‌های تلویزیونی، مستند، فیلم‌های تلویزیونی، انیمیشن، برنامه‌های ترکیبی و بین الملل برگزار می‌شود.