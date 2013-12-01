استفاده از نمایندگان در مناصب اجرایی کار درستی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی غضنفرآبادی نماینده مردم کرمان در مخالفت با استعفا مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند گفت: وظیفه نمایندگی برای پیگیری امور شهرستان ها یک وظیفه سخت و دشواری است، مردم به وجود یک نماینده نیاز دارند.

وی افزود: انتخابات دور بعد به این زودی برگزار نمی شود و مردم نهاوند تا 2.5 سال دیگر نماینده نخواهند داشت که این مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم در پی دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مردم یک تعهد به دوش آقای سنایی گذاشتند که باید دید آیا از نظر حقوقی می توان از زیر بار این مسئولیت که مورد تایید مجلس و شورای نگهبان است شانه خالی کرد؟!

غضنفرآبادی گفت: اگر جایی بسیار مهمتر از این برای ادامه مسئولیت انتخاب شده باشد قبول می کنیم اما به نظر می رسد که این مسئله خیلی قابل توجه نیست که بگوییم چون آقای سنایی به زبان روسی مسلط است باید با استعفا از مجلس موافقت کنیم؛ مگر کسی به جز آقای سنایی نیست که به زبان روسی آشنا باشد.

وی خاطر نشان کرد: مملکت ما پر از دکترهای بیکار است که زبان روسی را می شناسند، به این افراد این مسئولیت داده شود و آقای سنایی هم به عنوان مشاور سفیر عمل کنند.

مطهری: استفاده از نمایندگان در مناسب اجرایی کار درستی نیست

علی مطهری به عنوان مخالف دیگر استعفای سنایی گفت: استفاده از نمایندگان در مناسب اجرایی و خالی کردن مجلس از نیروهای کیفی کار درستی نیست.

وی با اشاره به این که سنایی از نیروهای کیفی مجلس و منشاء اثر در کمیسیون امنیت ملی است افزود: جنبه ملی این نماینده بر جنبه منطقه ای آن می چربد که به دلایل مختلف ما از این گونه نمایندگان در مجلس کم داریم.

مطهری ادامه داد: ما در مجلس به نمایندگان که کلان نگر بوده و به دنبال اصلاح رویه های غلط باشند نیاز داریم.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: به دلیل نوع برداشتی که اکثر مردم از مقوله نمایندگی دارند تصور می کنند که نماینده باید مشکل فردی و شخصی آن ها را حل کند. این امر باعث شده ما نمایندگان ملی در مجلس کم داشته باشیم.

مطهری گفت: سنایی از نمایندگانی است که به حقوق شهروندی اهمیت داده و جنبه چند صدایی مجلس را تقویت می کند که رفتن وی از این نظر به مجلس آسیب می زند.

وی گفت: دو سال و نیم از عمر مجلس باقی مانده و فرصتی برای انتخاب نماینده جدید نهاوند تا پایان این دوره نیست که این مسئله باعث بروز مشکل در منافع مردم این منطقه خواهد شد، سنایی می تواند تجربیات خود را در این زمینه در اختیار وزارت امورخارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

حیدرپور: تسلط و اشراف آقای سنایی در حوزه سیاست خارجه حق مجلس را ادا می کند

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مخالفت با استعفا سنایی گفت: تعصب قسمتی و بخشی نسبت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باعث شده که آقای سنایی منشاء اثر و تاثیرگذاری در سیاست خارجی باشد.

وی افزود: با این استعفا نهاوند بدون نماینده خواهند ماند که در صورت موافقت با آن باید فکر اساسی به حال مردم این منطقه شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تسلط خوب آقای سنایی بر سیاست خارجی و روابط بین الملل و اشراف بر بخش آسیای میانه گفت: این مسئله باعث شده سهم و حق مجلس در این زمینه ادا شود.

قاضی پور: نمی خواهیم بگوییم قبای سفارت برایشان بلند یا گشاد است

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان مخالف بعدی با استعفا مهدی سنایی گفت: آقای سنایی را یکی از منظم ترین نمایندگان می دانیم، مسئولیت وی در مجلس مهمتر از مسئولیت یک وزیر و یک سفیر است.

این نماینده مجلس با اشاره به این که ما علاقه مندیم شما را در جمع خود داشته باشیم تا مجلس از نظرات سیاسی شما استفاده کند ادامه داد: هرگز قصد نداریم بگوییم قبای سفارت برایتان بلند و یا گشاد است.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به این که سفارت روسیه جای بسیار مهمی است که نیازمند حضور افرادی هوشمند مانند شماست گفت: باید بدانیم منبع و ماخذ سیاست خارجی مجلس است و باید مجلس را حفظ کنیم.

قاضی پور گفت: پیشینه روابط ایران و روسیه را مد نظر داشته باشید که تزارهای روسیه همواره در تلاش دسترسی به آب های گرم خلیج فارس بودند؛ اگر رای آوردید شعار شهید مدرس و امام راحل که نه شرقی و نه غربی بود را فراموش نکنید و بدانید سیاست های کلی کشور را رهبر انقلاب تعیین می کنند و شما باید از این سیاست ها تبعیت کنید.

لاهوتی: تکلیف امانتی که مردم نهاوند به آقای سنایی دادند چیست؟

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به عنوان مخالف بعدی استعفا سنایی در مجلس گفت: اشرافیت، آگاهی، قدرت تجزیه و تحلیل آقای سنایی در مجلس علت مخالفت من با این استعفا است.

وی افزود: قوه مقننه با قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون می تواند مسیر حرکت قوای دیگر را مشخص کند. این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس اصل 67 قانون مجلس نمایندگان در برابر مجلس قسم یاد کردند که پاسدار حریم و دستاوردهای انقلاب باشند، مردم نهاوند امانتی را به آقای سنایی سپردند باید دید تکلیف این امانت چیست.

لاهوتی خاطر نشان کرد: بر اساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قابل واگذاری نیست، حوزه انتخابیه آقای سنایی با توجه به زمان باقی مانده از مجلس چه سرنوشتی را خواهد داشت و تکلیف کارهای اساسی و زیربنایی آن چه خواهد شد.

جعفری: مجلس نباید برای از دست دادن نیروهای خود سخاوتمند باشد

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد به عنوان مخالف بعدی استعفا مهدی سنایی گفت: انتظار ما این است که آقای سنایی جایگاه والای مجلس را با هیچ چیز دیگری عوض نکند.

وی افزود: نباید مجلس اینگونه سخاوتمندانه بپذیرد که نیروهای آن به جای های مختلف هرچند دارای اهمیت بروند؛ باید در از دست دادن نیروهای مهم و تاثیرگذار بخل داشته باشیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: حرمت داری مجلس و خدمتگذاری به مردم را نباید با هیچ چیز دیگری عوض کرد.

جعفری گفت: در 35 سال گذشته برای حوزه مهمی چون روسیه باید نیروی قوی تربیت می کردیم. حال در چنین شرایطی آقای سنایی به هر دلیلی مسئولیت سفارت را نپذیرد تکلیف حوزه روسیه چیست.

نماینده مردم بجنورد خاطر نشان کرد: در حوزه انتخابیه نهاوند مردم برای دو سال نیم از یک تفکر و نظر محروم خواهند شد، نباید کارها را انحصاری کنیم و باید نیروی مفید خود را حفظ کرده چرا که سمت نمایندگی سمت افتخار است که ملت به شما داده است و باید از آن حفاظت کنید.