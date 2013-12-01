سه کتاب ورزشی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از بزرگداشت هفته پارالمپیک تحت عنوان "پارالمپیک و رسانه" امروز یکشنبه با حضور اصحاب رسانه، جمعی از هنرمندان و مسئولان و قهرمانان پارالمپیک در سالن سلمان فارسی آکادمی ملی پارالمپیک برگزار شد.

در این مراسم از سه کتاب ورزشی با حضور حجه الاسلام دعایی، نماینده مقام معظم رهبری در موسسه اطلاعات، رونمایی شد.

جلد نخست کتاب "تغذیه و ورزش پایه" تالیف و ترجمه دکتر بهمن زند به حاضران در مراسم معرفی شد. این کتاب در 235 صفحه و در شمارگان هزار جلد در اختیار بازار نشر قرار گرفته است. کتاب بعدی این مراسم "راهنمای مربیگری سطح یک فدراسیون جهانی تنیس روی میز" بود که با برگردان سیما لیموچی به حاضران معرفی شد. این کتاب 299 صفحه‌ای با شمارگان سه هزار جلد به بازار نشر عرضه شده است.

کتاب سوم در مراسم رونمایی امروز "قهرمانان میدان لندن" نام داشت که نویسنده آن نگین حسینی است و به عملکرد کاروان رئیسعلی دلورای در بازی‌های پارالمپیک 2012 می‌پردازد. این کتاب بر مبنای محتوای گفتگو با ورزشکاران نوشته شده است. بخش‌هایی که به خاطره گویی نزدیک می‍‎شود یا بخش‌های مستند، تصویرسازی‌ها و ترسیم اتفاقات، همگی بر اساس محتوای صحبت های ورزشکاران پرداخته شده است.

این کتاب هم با شمارگان دو هزار جلد و در سه فصل به بازار نشر راه پیدا کرده است.