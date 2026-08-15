حسین خاطریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعهای از طرحهای نگهداری، بهسازی و ارتقای ایمنی راهها در محورهای مواصلاتی شهرستان گیلانغرب اجرا شده است.
وی افزود: طی این مدت ۱۹ کیلومتر روکش آسفالت در محور اسلامآباد به سرمست و سهراهی قالجه به گیلانغرب انجام و ۱۳۰ تن عملیات لکهگیری، درزگیری و رفع چالههای سطح راه نیز اجرا شد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای گیلانغرب تصریح کرد: در حوزه ایمنی راهها ۱۶۰ کیلومتر خطکشی، آشکارسازی ۴۰۰ متر از پلها، نیوجرسیها و گاردریلها، آشکارسازی ۱۰ دوربرگردان و تقاطع و نصب ۷۰ تابلوی اخطاری، اخباری و مسیرنما انجام شده است.
خاطریان ادامه داد: اجرای پنج سرعتگیر در محورهای چله، گواور، دیره، گورسفید و سومار و تعمیر و بهسازی ۶۰ تابلو نیز از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
وی با اشاره به عملیات نگهداری راهها گفت: ۲۵ کیلومتر بهسازی، شنریزی و تراکمدهی، ۲۲۰ کیلومتر شانهسازی و رفع اختلاف سطح شانه، ۳۵۰ کیلومتر حریمزنی، تیغهزنی و رگلاژ شانه راه و ۶۴ مقطع ریزشبرداری انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای گیلانغرب افزود: همچنین ۷۰ مورد پاکسازی تابلوها و تنقیه دهانه پلها و ۷۰ مورد پاکسازی سطح جاده و شانه راه انجام شده و نیروهای راهداری در ۱۶ مورد به کاربران جادهای امدادرسانی کردهاند.
خاطریان در پایان با اشاره به انجام ۱۲ مورد رفع تجاوز به حریم راهها و ۱۵ عملیات راهگشایی و واکنش سریع، تأکید کرد: استمرار نگهداری، بهسازی و ایمنسازی راهها از اولویتهای اصلی راهداری گیلانغرب برای ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت شبکه راههای شهرستان است.
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