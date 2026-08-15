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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

یکصد و شصت و هشتمین شب تجمعات شبانه مردم شفت

یکصد و شصت و هشتمین شب تجمعات شبانه مردم شفت

شفت- در این فیلم، یکصد و شصت و هشتمین شب تجمعات شبانه مردم شفت در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: قائم پورباقر

کد مطلب 6917635

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