https://mehrnews.com/x3cP9f ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ کد مطلب 6917635 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ یکصد و شصت و هشتمین شب تجمعات شبانه مردم شفت شفت- در این فیلم، یکصد و شصت و هشتمین شب تجمعات شبانه مردم شفت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6917635 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و نهمین شب اجتماع مردم شفت در میدان روایت یک مجموعه جهادی در غرب تهران/تحت پوشش قرار دادن ۲۰۰ نیازمند یکصد و هفتاد و سومین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت ۱۶۸ شب ایستادیم، برای ۱۶۸ آسمانی میناب تجمع شبانه مشهدی ها به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب تجمع شبانه رشتی ها به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب برچسبها شفت تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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