وجود شوراها نشانه اي از مردم سالاري ديني وحکومت مردم بر مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي ظهر يكشنبه در جلسه رسمي شوراي اسلامي شهرستان گناباد كه در محل دفتر شوراي اسلامي شهرستان برگزار شد اظهار داشت: شورا نهادي تزئيني نيست و نظام ما به شورا باورمندي دارد.

وي افزود: نظام سياسي کشور ما مبتني بر رهيافت هاي مکتبي نظامي صددرصد اجتماعي است وتکيه گاه نظام اسلامي، مردمند.

صفايي گفت: وجود نهاد شوراها نشانه اي از مردم سالاري ديني وحکومت مردم بر مردم است چراكه مردم بطور مستقيم ودر فرآيند انتخابات نمايندگان خود را در نهادهائي همچون شوراها برمي گزينند که اين نمايانگر دموکراسي در نظام اسلامي مان مي باشد.

وي به ظرفيت شوراها در کمک به توسعه مناطق مختلف اشاره کرد وافزود: همه ما بايد کارها را براي رضاي خدا انجام دهيم و در اين مسير دلسرد نشويم.

صفايي با اشاره به ظرفيت بسيار بالاي مردم تاکيد کرد: بايد از ظرفيت مردمي در کارها حداکثر استفاده وبهره برداري را انجام دهيم.

وي با بيان گوشه هايي از پيگيريهاي انجام شده در مسائل زير ساختي شهرستان از جمله فرودگاه، منطقه ويژه اقتصادي، توسعه راهها، توسعه بخش کشاورزي و بخش صنعتي بر پيگيري شوراي شهرستان در راستاي تحقق اين برنامه ها تاکيد کرد.

فرماندار آمادگي خود را براي حضور در جلسات شورا بصورت منظم اعلام کرد وبر برگزاري جلساتي در مرکز استان و با مديران کل استان جهت پيگيري مسائل توسعه اي شهرستان با محوريت شوراي شهرستان تاکيد کرد.