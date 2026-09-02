به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سومین نمایشگاه صنعت موسیقی، جلال ذکائی مدیر سومین نمایشگاه صنعت موسیقی از برگزاری این رویداد از چهاردهم تا هفدهم مهر در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب خبر داد و گفت: با توجه به شرایطی که در ماه‌های گذشته بر کشور و حوزه فرهنگ و هنر حاکم بوده است، بسیاری از فعالان صنعت موسیقی بیش از ۹ ماه با رکود کسب‌وکار مواجه بوده‌اند و امیدواریم برگزاری این نمایشگاه بتواند زمینه‌ای برای رونق دوباره فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای این حوزه فراهم کند.

وی افزود: ما منتظر زمان و مکان مناسبی بودیم تا بتوانیم سومین دوره نمایشگاه صنعت موسیقی را با شرایط مطلوب برگزار کنیم. در نهایت با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، سومین نمایشگاه صنعت موسیقی از ۱۴ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در این دوره، اتفاقی مؤثر و مثبت برای فعالان این صنعت رقم بزنیم.

ذکائی درباره گروه‌های حاضر در نمایشگاه اظهار کرد: این دوره نیز همان گروه‌های کالایی و حرفه‌ای دوره‌های گذشته را خواهیم داشت و تولیدکنندگان و واردکنندگان ساز و تجهیزات موسیقی، آموزشگاه‌ها، مراکز صدا و صدابرداری، تولیدکنندگان تجهیزات استودیویی و مجموعه‌های فعال در حوزه تولید و خدمات موسیقی می‌توانند در نمایشگاه حضور داشته باشند.

مدیر سومین نمایشگاه صنعت موسیقی با اشاره به ظرفیت‌های نمایشگاه شهر آفتاب بیان کرد: تلاش ما این بوده که نمایشگاه را در فضایی برگزار کنیم که از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

وی ادامه داد: امکاناتی برای تسهیل رفت‌وآمد علاقه‌ مندان نیز فراهم شده که اعلام خواهد شد.

ذکائی درباره روند ثبت‌نام شرکت‌کنندگان نیز عنوان کرد: در حال حاضر ثبت‌نام مجموعه‌ها و شرکت‌های متقاضی حضور در نمایشگاه ادامه دارد و این مرحله تا ۱۰ مهر ادامه خواهد داشت. پس از پایان ثبت‌نام، گروه‌ها و مجموعه‌های حاضر در نمایشگاه به شکل دقیق مشخص خواهند شد و اطلاعات کامل‌تری درباره شرکت‌کنندگان و بخش‌های مختلف نمایشگاه ارائه می‌کنیم.

وی در پایان با اشاره به حمایت نهادهای صنفی و دولتی از این رویداد تصریح کرد: اتحادیه ادوات موسیقی، انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از حامیان معنوی سومین نمایشگاه صنعت موسیقی هستند و امیدواریم با همراهی این مجموعه‌ها و حضور فعالان صنعت، این دوره بتواند گامی مؤثر در جهت تقویت و رونق صنعت موسیقی کشور باشد.