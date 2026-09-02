۳ رزمنده بسیجی شهرستان دیر درجزیره لاوان به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالکریم پولادیفر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این تهاجم ناجوانمردانه، شهیدان والامقام «مهدی بحرانی»، «حسین صالحنژاد» و «حسن مؤمنی» به فیض عظیم شهادت نائل آمده و تعدادی دیگر از نیروهای مدافع امنیت شهرستان دیّر نیز مجروح شدند.
جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر از تشکیل کمیته ویژه استقبال از شهدا برای هماهنگیهای لازم جهت تکریم این دلاورمردان خبر داد و گفت: مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان دیّر قطعا در مراسمات این شهدا سنگ تمام خواهند گذاشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای مربوط به مراسم استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری این شهیدان والامقام، پس از نهایی شدن، متعاقباً به اطلاع عموم مردم شهیدپرور و قدرشناس خواهد رسید.
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