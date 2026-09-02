به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور به میزبانی ورزشگاه حافظیه شیراز «حمیدرضا زورآوند» ملی‌پوش و قهرمان المپیکی استان در ماده ۲۰ کیلومتر پیاده‌روی موفق به کسب مدال طلا شد. همچنین «یاسین گلمحمدی» پدیده دوهای با مانع کشور با درخشش در ماده ۱۱۰ متر با مانع ضمن کسب عنوان قهرمانی و نشان طلا موفق شد رکورد شخصی خود را ۱۳ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه ارتقا داده و حد نصاب جدیدی را به نام خود ثبت کند.

گلمحمدی با ثبت این رکورد اواخر هفته جاری برای شرکت در مسابقات شانس مجدد و کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا عازم کشور عمان خواهد شد.

در ادامه این مسابقات «متین شهبازی» در ماده ۱۵۰۰ متر موفق به کسب مدال برنز شد و «فرزین حاصلی» پرنده نوجوان استان همدان در رقابت با حریفان بزرگسال خود در ماده پرش ارتفاع عنوان پنجم را به دست آورد.

گفتنی است «سید اصغر ذوقی‌احسن» به عنوان سرپرست و مربی هدایت تیم همدان را در این مسابقات بر عهده داشت. هیئت دوومیدانی استان همدان در این دوره از مسابقات ترکیبی از ورزشکاران جوان و باتجربه را برای کسب تجربه و تربیت نسل جدید به میدان فرستاده بود.