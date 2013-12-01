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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۹

در هفته پژوهش/

280 معلم برگزیده طرح معلم پژوهنده در قم تجلیل می‌شوند

280 معلم برگزیده طرح معلم پژوهنده در قم تجلیل می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پژوهش و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم از تجلیل از 280 معلم برگزیده طرح معلم پژوهنده در این استان به مناسبت هفته پژوهش خبر داد.

معصوم هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته پژوهش در آموزش و پرورش از 23 آذرماه آغاز می شود بیان کرد: شعار هفته پژوهش امسال در آموزش و پرورش عبارت از آموزش پژوهش محور، پژوهش مساله محور، تصمیم گیری پژوهش محور است.

وی گفت: از برنامه های این هفته آموزش و پرورش می توان به برگزاری همایش استانی در 28 آذرماه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی کشور در سینما تربیت از ساعت هشت و نیم صبح تا 11 و نیم اشاره کرد.

رئیس اداره پژوهش و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: در این همایش از 280 برگزیده طرح معلم پژوهنده که رتبه استانی کسب کرده اند تجلیل خواهد شد.

وی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه آثار معلمان پژوهنده و طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در مرکز تحقیقات از دیگر اقدامات هفته پژوهش است.

هاشم زاده گفت: رونمایی از طرح های پژوهشی اجرا شده و پایان نامه های حمایت شده طی یکسال گذشته از دیگر اقدامات این اداره کل به مناسبت هفته پژوهش است.

وی بیان کرد: عضویت رایگان همکاران فرهنگی در کتابخانه مرکز تحقیقات و اعزام سخنرانان پژوهشی به مدارس و ادارات آموزش و پرورش از دیگر اقدامات است.

رئیس اداره پژوهش و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: تجلیل از سه معلم برگزیده جشنواره کشوری تجلیل از پژوهشگران برتر نهادهای دولتی از دیگر اقدامات این اداره کل است.

وی بیان کرد: برای دانش آموزان در مدارس نیز به مناسبت هفته پژوهش برنامه های متنوعی برگزار و از دانش آموزان پژوهشگر تجلیل می شود.

 

کد مطلب 2186545

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