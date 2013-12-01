معصوم هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته پژوهش در آموزش و پرورش از 23 آذرماه آغاز می شود بیان کرد: شعار هفته پژوهش امسال در آموزش و پرورش عبارت از آموزش پژوهش محور، پژوهش مساله محور، تصمیم گیری پژوهش محور است.

وی گفت: از برنامه های این هفته آموزش و پرورش می توان به برگزاری همایش استانی در 28 آذرماه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی کشور در سینما تربیت از ساعت هشت و نیم صبح تا 11 و نیم اشاره کرد.

رئیس اداره پژوهش و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: در این همایش از 280 برگزیده طرح معلم پژوهنده که رتبه استانی کسب کرده اند تجلیل خواهد شد.

وی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه آثار معلمان پژوهنده و طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در مرکز تحقیقات از دیگر اقدامات هفته پژوهش است.

هاشم زاده گفت: رونمایی از طرح های پژوهشی اجرا شده و پایان نامه های حمایت شده طی یکسال گذشته از دیگر اقدامات این اداره کل به مناسبت هفته پژوهش است.

وی بیان کرد: عضویت رایگان همکاران فرهنگی در کتابخانه مرکز تحقیقات و اعزام سخنرانان پژوهشی به مدارس و ادارات آموزش و پرورش از دیگر اقدامات است.

رئیس اداره پژوهش و تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: تجلیل از سه معلم برگزیده جشنواره کشوری تجلیل از پژوهشگران برتر نهادهای دولتی از دیگر اقدامات این اداره کل است.

وی بیان کرد: برای دانش آموزان در مدارس نیز به مناسبت هفته پژوهش برنامه های متنوعی برگزار و از دانش آموزان پژوهشگر تجلیل می شود.