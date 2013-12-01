سوریه برای امحای تسلیحات شیمیایی به کمک نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد اوزومجو مدیر سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی در سوریه خواستارکمک به سوریه برای نابودی سلاح شیمیایی این کشور شد.

وی افزود: عملیات امحای تسلیحات شیمیایی در هر کشوری بر عهده کشور دارنده این تسلیحات است موضوعی که درباره برخی کشورها در گذشته رخ داده است.

اوزومجو بیان کرد: اما باید به سوریه کمک شود زیرا این کشور امکانات لازم را برای نابودی سلاح شیمیایی در این باره در اختیار ندارد.

وی افزود: سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی تاکنون از نحوه امحای سلاح شیمیایی سوریه اطلاعای ندارد اما به محض اینکه این موضوع مشخص شود تصویر روشنی پیش روی ما قرار خواهد گرفت و سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی اقدام به نابودی این تسلیحات می کند.