سنایی همچنان مدیرعامل موسسه فرهنگی ایراس است

مرتضی شجاعی مدیر داخلی موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که با تصدی مسئولیت سفارت ایران در روسیه از سوی مهدی سنایی مدیرعامل این موسسه و نماینده پیشین مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، وضعیت اداره ایراس چگونه خواهد بود؟ گفت: موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) را آقای دکتر سنایی تاسیس کرده و ایشان همچنان آن را اداره خواهد کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تقویت و توسعه فعالیت‌های موسسه ایراس، درباره اینکه آیا این اداره از راه دور خواهد بود و مکانیسم آن چگونه است؟ افزود: هم از راه دور است و هم اینکه بالاخره ایشان یک یا دو ماه یک بار به کشور برمی‌گردند و در جریان امور موسسه هم هستند.

مدیر داخلی ایراس همچنین گفت: به زودی گروه آموزش زبان روسی در این موسسه راه‌اندازی خواهد شد. همچنین نشست‌های تخصصی و فرهنگی ایراس توسعه خواهد یافت و نزدیکترین این نشست‌ها 400 سالگی رومانُف‌ها است که در آینده بسیار نزدیک برگزار می‌شود.

شجاعی همچنین اعلام کرد: آقای سنایی صبح امروز دوشنبه 11 آذر به مقصد مسکو پرواز کرد و هم‌اکنون در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت روسیه مستقر شده و رسماً از امروز فعالیت خود را به عنوان سفیر کشورمان در روسیه آغاز کرده است.

روز گذشته مجلس شورای اسلامی با 141 رای موافق، 55 رای مخالف و 10 رای ممتنع، با استعفای مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند از سمت نمایندگی موافقت کردند. با این رای موافق مجلس با استعفای نماینده نهاوند، سنایی به عنوان سفیر ایران در روسیه، فعالیتش را آغاز کرد.

موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) از سال 1383 فعالیت علمی و فرهنگی خود را آغاز كرد. هدف فعالیت‌های این موسسه غیردولتی، تحلیل، واکاوی و آسیب‌شناسی روابط ایران با كشورهای واقع شده در این منطقه و اساس فعالیت‌های آن، بررسی موضوع‌ها و تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منطقه اوراسیا، اعم از اطلاع‌رسانی، تجزیه و تحلیل و سیاست‌پژوهی در این امور است.

مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا از هیئت مؤسس، مدیرعامل، شورای علمی و معاونت‌های پژوهشی و انتشارات تشكیل شده است. مهدی سنایی، دانشیار دانشگاه تهران، نماینده دو دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و بنیان‌گذار و مدیرعامل مؤسسه است. اعضای شورای علمی مؤسسه عبارت‌اند از: بهرام امیراحمدیان، احمد پاكتچی، سید جلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی، غلام‌رضا خواجه‌سروی، فرهاد عطایی، سیدعبدالعلی قوام، جان‌الله كریمی مطهر، جهانگیر كرمی، داوود كیانی، مهدی محقق، محمدرضا محمدی، احمد نقیب‌زاده و مرضیه یحیی‌پور.