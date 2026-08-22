میراث علمی ادبی ابن سینا از زبان محققان روسی، ازبکستانی و گرجستانی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز بزرگداشت حکیم شیخ‌الرئیس، ابن‌سینا موسسه مطالعات اوراسیا(ایراس) میزبان سمپوزیوم بین‌المللی آموزه‌های ابن‌سینا در دنیای امروز بود که با مشارکت مرکز فرهنگی شهرکتاب، بنیاد علمی و فرهنگی ابن‌سینا همدان و انجمن ایران‌شناسی برگزار شد.

در این سمپوزیوم شماری از پژوهشگران ایرانی و محققانی از روسیه، ازبکستان و گرجستان به تبیین جنبه‌های مختلف میراث علمی، فلسفی و ادبی فیلسوف و پزشک بزرگ ایرانی پرداختند.

مهدی سنائی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه ایراس در آغاز این همایش ضمن تشکر از پژوهشگران حاضر در برنامه به‌ویژه پژوهشگران خارجی هدف اصلی این برنامه را تعامل و هم‌اندیشی دانشمندان حوزه اوراسیا در راستای درک عمیق‌تر میراث ارجمند بزرگانی چون ابوعلی‌سینا خواند که به مثابه چهره‌ای جهانی متعلق به قلمرویی فراتر از محل تولد و زیست خود هستند و ابراز امیدواری کرد این‌گونه هم‌اندیشی‌ها استمرار یابد.

در ادامه به ترتیب فرهاد گولیاموف از ازبکستان گزارشی از برنامه‌های علمی و پژوهشی انجام شده در تاشکند، بخاراو سمرقند طی سال‌های اخیر در بزرگداشت ابن‌سینا، علی‌اصغر محمدخانی گزارشی از کتاب‌های انتشار یافته طی یک‌سال گذشته در موضوع ابن‌سینا، پروفسور نور کِرابایف محقق برجسته قزاق‌تبار روسیه و معاون پژوهشی دانشگاه دوستی ملل روسیه با موضوع دگردیسی‌های فلسفی: ابن‌سینا و غزالی، دکتر حسن آقاجانی فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان ابن‌سینا چه حرف‌هایی برای امروز دارد، پروفسور توفیق ابراهیم استاد سوری‌الاصل فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه‌های روسیه، دکتر

انشاءالله رحمتی استاد فلسفه و عرفان و رئیس بنیاد بوعلی‌سینا، دکتر گئورگی لوبژانیدزه استاد دانشگاه دولتی تفلیس با عنوان ترجمه چند رباعی از ابن‌سینا به منزله شاهکاری در ادبیات گرجی و خانم داریا فدوریاک(لاجوردی) در موضوع معرفی بنیاد ابن‌سینا مسکو و فعالیت‌های آن به ایراد سخن پرداختند.

در پایان این نشست دکتر انشاءالله رحمتی کتاب دوم القانون تصحیح کتر نجفقلی حبیبی را به دکتر سنایی رئیس موسسه ایران اهدا کرد.

گفتنی‌است این سمپوزیوم از طریق بسترهای اینترنتی به‌صورت برخط در فضای مجازی در دسترس علاقه‌مندان قرار داشت.