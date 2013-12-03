به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع بحرینی از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: در این نشست که از امروز سه شنبه آغاز شد دو روز ادامه خواهد یافت ودر آن روند همکاری و هماهنگی نظامی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در جنبه های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منابع بحرینی افزودند: بررسی توسعه نیروهای موسوم به سپر جزیره،تقویت همکاری نظامی مشترک،آموزش و مانورهای مشترک میان نیروهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس،توسعه همکاری نظامی مشترک در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.