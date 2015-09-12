ادامه بازی پنتاگون با اعراب بر سر استقرار سپر موشکی در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) بار دیگر بر تصمیم واشنگتن برای مجهز کردن کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به سپر موشکی مشترک تاکید کرد.

«رابرت شر» اعلام داشت که به رغم توافق هسته‌ای با ایران، دلیلی برای توقف برنامه ایجاد سپر موشکی در حوزه خلیج فارس وجود ندارد.

معاون وزیر دفاع آمریکا در امور استراتژیک و برنامه‌ریزی، در جلسه یکی از کمیته‌های فرعی وابسته به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت: «از آنجایی که توافق هسته‌ای با ایران برنامه موشک‌های بالستیک ایران را پوشش نمی‌دهد،» پنتاگون به تلاش برای راه اندازی چنین سیستم دفاعی در خلیج فارس ادامه خواهد داد.

او خطاب به اعضای این کمیته افزود: «هیچ تردیدی ندارد که فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران همچنان تهدیدی برای آمریکا و متحدان و شرکایش در اروپا، اسرائیل و خلیج فارس خواهد بود».

ژنرال «کنت تودورف» معاون سابق آژانس دفاع موشکی آمریکا، هم در جلسه‌ای برپا شده از سوی یک گروه لابی موسوم به «ائتلاف تبلیغ برای دفاع موشکی»، گفت که از نظر او جو برای ایجاد چنین سیستم دفاعی در خلیج فارس هرچه بیشتر آماده می‌شود و بد‌ترین اشتباهی که می‌توان در صورت به اجرا درآمدن توافق هسته‌ای مرتکب شد این است که «بگوییم دیگر لزومی ندارد همچنان هوشیار باشیم».

«مایکل تورونولون» مدیر سابق یک مرکز وابسته به برنامه دفاع موشکی و هوایی فرماندهی مرکزی آمریکا در دوبی، هم از اهمیت فوق العاده تبادل اطلاعات میان آمریکا و کشورهای خلیج فارس درباره تهدیدهای بالقوه سخن گفته و بزرگ‌ترین موانع برای ایجاد سپردفاع ضدموشکی در خلیج فارس را موانع «سیاسی و نه فنی» دانسته است.

دفاع مقام‌های سابق آمریکایی از برپایی سپر دفاع ضد موشکی در خلیج فارس در حالی است که به دنبال پیروزی نمایندگان دموکرات در سنای آمریکا در مسدود کردن طرح جمهوری خواهان برای اعلام کفایت مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای با ایران، به نظر می‌رسد که شکست مخالفان این توافق در کنگره قطعی است.

از سوی دیگر باراک اوباما خود در تلاش برای ترغیب عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل به قبول توافق هسته‌ای با ایران، قول تقویت بنیه دفاعی این کشورها را داده است و در نشست کمپ دیوید با سران شورای همکاری خلیج فارس در ماه مه گذشته هم تاکید کرد که آمریکا در جهت ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی در این منطقه حرکت خواهد کرد.