جمع آوری 362 میلیون ریال کمک مردمی در خانه انفاق زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: خانه انفاق زنجان مرکز نيکوکاري است که در راستاي استفاده از ظرفيت خيرين و همچنين سهولت در امور آنها ايجاد شده است.



معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان به جمع‌آوری 6 میلیون و 93 هزار ریال کمک مردمی در قالب طرح شفا اشاره کرد و گفت: طی آبان ماه یک مورد حامی یابی در قالب این طرح صورت گرفته است.



وی میزان کمک‌های جمع‌آوری شده در طرح محسنین که به منظور حمایت از فرزندان خانواده‌های زیر پوشش این نهاد صورت می‌گیرد را 10 میلیون و 400 هزار ریال اعلام کرد .



برگزاری برنامه "در هوای حرم" موجب تعمیق باورهای دینی می‌شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: برگزاری هفته فرهنگی در زنجان با عنوان "هوای حرم" تعمیق باورهای دینی را موجب شده و امیدواریم اجرای این برنامه‌ها ادامه داشته باشد.

حجت‌الاسلام علی باقری افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی تاثیر به‌سزایی در تبیین معارف اهل‌بیت(ع) دارد.



وی با اشاره به اینکه سالانه برنامه‌های فرهنگی مختلفی در استان زنجان و با مشارکت دستگاه‎‌های مختلف اجرایی می‌شود افزود: امسال نیز همزمان با ماه محرم هفته فرهنگی با عنوان "در هوای حرم" در زنجان برگزار شد.

