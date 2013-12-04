ون دیزل با انتشار یک شعر از پل واکر یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، ون دیزل با انتشار عکس مشترکی از خودشان که مربوط به صحنه ای از فیلم های این مجموعه است، شعری از توماس کمپل اسکاتلندی را نیز نقل کرد که می‌گوید: با زندگی در قلب‌ها، که از ما به جای می ماند، مرگ مفهومی ندارد.

او اضافه کرده: "آرزو داشتم می‌توانستی الان دنیا را ببینی و ببینی زندگی عمیقت چه تاثیری بر آن داشت، بر ما... بر من... من همیشه دوستتت خواهم داشت برایان چون تو مثل یک برادر بودی... روی صحنه و بیرون از آن".

برایان، اشاره به شخصیتی است که واکر نقش آن را در مجموعه "سریع و خشمگین" و در برابر دیزل ایفا می کرد.

پس از انتشار خبر درگذشت پل واکر بر اثر سانحه اتومبیل که روز شنبه به وقوع پیوست، کاربران شبکه های اجتماعی شروع به نقل پیام هایی که از قول ون دیزل نوشته شده بود کردند، اما بعد روشن شد همه آنها ساختگی بوده است. در حقیقت دیزل دیروز با انتشار این پیام، احساس خود را در فقدان همبازی طولانی مدتش در این فیلم بیان کرد.

تیرس گیبسون دیگر بازیگر فیلم "سریع و خشن" روز یکشنبه از صحنه سانحه اتومبیل دیدار کرد و ضمن ادای احترام به دوست از دست رفته، نتوانست در برابر هجوم اشک مقاومت کند. خاطرات او از همکاری با واکر در توییترش تا کنون بیش از سه میلیون بازدیدکننده داشته است.

تیرس گیبسون در این فیلم در نقش رومان پیرس که دوست برایان اٌوکانر است، در کنار پل واکر بازی می کرد و ون دیزل نقش ترتیب دهنده مسابقات اتومبیل رانی را برعهده داشته است.

واکر 40 ساله در وقفه ای که به دلیل جشن شکرگزاری در فیلمبرداری فیلم "سریع و خشن 7" ایجاد شد، برای شرکت در برنامه ای خیریه راهی کالیفرنیا شد و بر اثر آتش گرفتن ناگهانی اتومبیل پورشه ای که خودش هم راننده اش نبود، جان باخت.

دست اندرکاران فیلم گفته اند به دنبال پیدا کردن راه حلی برای ادامه دادن فیلم هستند و کار ساخت آن را متوقف نخواهند کرد.