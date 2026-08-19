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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

لزوم تسریع در روند احیای سرای تاریخی ملاحسین قم

لزوم تسریع در روند احیای سرای تاریخی ملاحسین قم

قم- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بر لزوم تسریع در روند احیای سرای تاریخی ملاحسین قم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار، بهزاد احمدی فارسانی ظهر چهارشنبه در حاشیه این بازدید میدانی از سرای تاریخی «ملاحسین» با هدف بررسی وضعیت سرای ملاحسین و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای سامان‌دهی این بنای ارزشمند انجام شد، ضمن تأکید بر لزوم حفظ اصالت آثار تاریخی قم اظهار کرد: سرای ملاحسین به عنوان یکی از نقاط واجد ارزش تاریخی و هویتی در شهر قم، نیازمند یک مداخله هوشمندانه و اصولی برای بازگشت به چرخه پویای حیات اقتصادی و اجتماعی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای بهره‌برداری بهینه از این اثر تاریخی بیان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد تملک این بنا در اختیار شهرداری قم قرار دارد، توافقات اولیه برای کاربری‌بخشی به این فضا حاصل شده است و بر همین اساس، مقرر شده است این سرا با هدف حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، به بازارچه اختصاصی صنایع‌دستی، غرفه‌های سوغات و یک رستوران سنتی تبدیل شود تا علاوه بر جذب گردشگر، فضای مناسبی برای هنرمندان استان فراهم گردد.

وی با اشاره به ضرورت سامان‌دهی دقیق این اثر، افزود: رویکرد ما در این پروژه، محدود به مرمت کالبدی بنا نیست، بلکه نگاه اصلی، بازآفرینی شهری با محوریت هویت تاریخی است و در این مسیر، اقداماتی نظیر کف‌سازی مناسب، مرمت سیما و منظر و بهسازی فضای پیرامونی در دستور کار قرار گرفته است تا این اثر که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، به جایگاه واقعی و هویت تاریخی خود بازگردد.

احمدی، نقش کسبه و بهره‌برداران این سرا را در موفقیت طرح‌های مرمتی بسیار کلیدی خواند و تصریح کرد: توفیق این طرح در گروی تعامل دوسویه میان دستگاه‌های متولی و کسبه محترم بازار است. این سامان‌دهی پیش از هر چیز در راستای ارتقای کیفیت محیط کسب‌وکارِ خودِ این عزیزان است و امیدواریم با همکاری حداکثری اصناف، شاهد بازگشت رونق به این بافت ارزشمند باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت اقتصادی بازار و توسعه گردشگری در قم، مستلزم احیای چنین ظرفیت‌های نهفته‌ای است. سرای ملاحسین با تغییر رویکرد حفاظتی و بهره‌برداری، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری در بافت تاریخی شهر تبدیل شود که علاوه بر گردشگران، شهروندان قمی نیز از فضای آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل تمامی توان کارشناسی و نظارتی خود را برای تضمین کیفیت مرمت و بازسازی این سرا به کار خواهد بست تا شاهد اجرای طرحی با استانداردهای لازم برای حفظ میراث ماندگار قم باشیم.

کد مطلب 6921409

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