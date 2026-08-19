به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، از اضافه شدن سه بخش ویژه با محوریت «خلیج فارس»، «تنگه هرمز» و «شهدای مدرسه شجره طیبه» به ساختار دهمین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات و رسانه‌های خلیج فارس خبر داد.

وی با بیان اینکه این محورها با هدف بازتاب ظرفیت‌های مهم تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی منطقه در آثار رسانه‌ای پیش‌بینی شده‌اند، اظهار داشت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های رسانه‌ای جنوب کشور، حمایت از آثار شاخص و ایجاد زمینه برای رقابت و تعامل میان فعالان رسانه‌ای استان‌های منطقه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان درباره بازه زمانی ارسال آثار تصریح کرد: فعالان رسانه‌ای می‌توانند آثار منتشرشده خود را از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال در سامانه جشنواره ثبت و بارگذاری کنند.

جلالی با بیان اینکه بخش عمده قالب‌های جشنواره مطابق دوره‌های گذشته خواهد بود، ادامه داد: قالب مصاحبه در این دوره به دلیل استقبال محدود و پایین بودن تعداد آثار ارسالی در دوره‌های پیشین، از جشنواره حذف شده است.

وی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای استان برای حضور پررنگ در این رویداد دعوت کرد و گفت: آثار در سطح منطقه‌ای داوری می‌شوند و رسانه‌های هرمزگان در کنار فعالان رسانه‌ای استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر در این رقابت حضور خواهند داشت.

جلالی با اشاره به موضوع شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان یکی از محورهای ویژه این دوره خاطرنشان کرد: این موضوع فرصتی برای پرداخت رسانه‌ای به ابعاد مختلف این رویداد و بازتاب آن در سطح منطقه‌ای خواهد بود.