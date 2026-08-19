به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه سومین کارگاه تخصصی قیر و آسفالت که با حضور جمعی از اساتید، مشاوران، پیمانکاران و فعالان حوزه راه و عمران در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به سهم بالای حملونقل جادهای در جابهجایی بار و مسافر، راه را یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه در کشور دانست و بر ضرورت توجه جدی به ساخت و نگهداری علمی راهها تأکید کرد.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در ماندگاری راهها، افزود: نوع مصالح، شیوههای مهندسی، دقت در اجرا و فرآیندهای نگهداری، عوامل تعیینکنندهای در افزایش عمر مفید راهها هستند.
سامری با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت خود در جایگاههای مختلف اجرایی، نظارتی و کارفرمایی در صنعت راهسازی، اظهار داشت: امروز مقوله انرژی یکی از چالشهای اصلی تولید آسفالت و قیر است و کشور باید با نگاهی تخصصی به این حوزه وارد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، بازیافت آسفالت و تولید مصالح پایدار را راهکاری مؤثر برای حفظ منابع و افزایش بهرهوری خواند و تصریح کرد: اگرچه تجربههای موفقی در بازیافت آسفالت شهری داشتهایم، اما شرایط راههای برونشهری به دلیل بارگذاری و ترافیک سنگین، نیازمند بررسیهای تخصصیتر است.
وی همچنین به تجربههای موفق استان قم در زمینه زیرسازی و روسازی بتنی اشاره کرد و گفت: ضروری است با برگزاری چنین گردهماییهایی و تبادل تجربیات متخصصان، از یافتههای جدید برای توسعه، افزایش دوام و کاهش هزینههای نگهداری راههای کشور استفاده کنیم.
سامری در پایان با پیشنهاد بازدید متخصصان حاضر از پروژه کنارگذر غربی قم و ادامه بزرگراه شهید سلیمانی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همفکری و استفاده از دانش فعالان این عرصه، بتوانیم در مسیر ساخت زیرساختهایی شایسته و ماندگار برای نسلهای آینده گام برداریم.
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