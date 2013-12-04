حضور در قطب شمال برای مقابله با تهدیدهای آمریکا ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتهاست که کشورهای آمریکا، روسیه و کانادا به طمع بهره برداری از منابع انرژی موجود در اعماق قطب شمال حضور خود در این منطقه از جهان را افزایش داده و هر یک بهانه ای برای انجام این کار دارند.

در همین رابطه رویترز به نقل از "ولادیمیر پوتین" می نویسد : ما برای مقابله با تهدیدات آمریکا نیازمند حضور در قطب شمال هستیم.

در همین راستا روسیه چندی پیش یکی از پایگاه های نظامی متعلق به زمان اتحاد جماهیر شوروی را در قطب شمال مجددا احیا کرده و بخشی از نظامیان خود را در آن مستقر کرد.

روسیه در مورد حضور در این منطقه بسیار حساس است به طوریکه در سپتامبر سال جاری 30 فعال محیط زیست که در اعتراض به اکتشاف و استخراجات روسیه در قطب شمال معترض بودند، هنگام حضور در این منطقه توسط نیروهای روسی بازداشت شده و پس از محاکمه به زندان محکوم شدند.

پوتین که در جمع دانشجویان در مسکو سخن می گفت با تاکید بر لزوم حضور در قطب شمال، در ادامه افزود : ما نه تنها در قطب شمال منافع اقتصادی داریم بلکه یک بخش مهم از توانایی نظامی ما نیز دراین منطقه است. زیر دریایی های آمریکا در این منطقه حضور دارند که با خود موشک حمل می کردند. موشک های آمریکا از دریای بالتیک تا روسیه تنها 15 تا 16 دقیقه فاصله دارند. بنابراین آیا ما باید قطب شمال را رها کنیم؟

رئیس جمهور روسیه در ادامه تاکید کرد : با این وجود یعید است که ما وارد درگیری های جهانی به ویژه با آمریکا شویم.

به نوشته رویترز، روسیه به عنوان پهناورترین کشور دنیا و دومین صادر کننده بزرگ نفت در حال حاضر با کانادا، دانمارک، نروژ و آمریکا برای تصرف منابع گاز، نفت و فلزات گران بهای موجود در قطب شمال در رقابت است.

روسیه مدعی است که تمام قطب شمال متعلق به این کشور بوده و در واقع این منطقه امتداد صفحه قاره ای سیبری محسوب می شود.

پوتین در نشست خود با دانشجویان با تاکید بر میهن پرستی گفت : اگر ما می خواهیم هویت خود را حفظ کنیم مطمئنا باید وطن پرست باشیم. کشور بدون مهین پرستی وجود نخواهد داشت. بدون مهین پرستی کشور از داخل فرو می پاشد درست همانند آنکه شکر را در آب بریزیم.