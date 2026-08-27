به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، اظهار کرد: مطالعات بستر و حریم بستر رودخانه ها که پایه ۲۵ ساله دارد، نیاز به بازنگری جدی دارد.

وی افزود: در قدیم سدسازی وجود نداشت و بسترها گسترده بود اما اینک کاملا شرایط تغییر کرده لذا باید این مطالعات تغییر کند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با تاکید بر اینکه ۵۵ درصد جامعه استان روستایی هستند، گفت: عمده کار این ها کشاورزی و دامداری است؛ تخصیص آب نیز در این دو حوزه که شغل اصلی مردم است، محدود شده؛ نباید برای همه استان ها یک نسخه بپیچید؛ اکنون قوانین به نفع استان های صنعتی و به ضرر کشاورزان است.

پاکمهر با اشاره به اینکه تمامی شهرهای استان با مشکل آبی مواجه هستند، بیان کرد: بودجه حوزه تنش آبی استان بسیار ناچیز است؛ اولویت اول خراسان شمالی آب است و روستاها با بحران مواجه هستند و پروژه های آبرسانی متعددی در استان نیمه کاره هستند.

وی افزود: پروژه های آبرسانی ما ماده ۲۳ ندارد؛ و نیازمند ویژه وزارت نیرو است تا از اعتبارات ملی بهره‌مند شویم.

نماینده بجنورد در مجلس تصریح کرد: احداث بند خاکی راز بسیار برای ما مهم است؛ باید ساختمان ها را به سمت احداث پنل خورشیدی ببریم تا کشور نجات پیدا کند و دولت در این راستا به مجلس لایحه بدهد.