کشف ۵۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و سوخت مأموران پاسگاه انتظامی «جلابی» شهرستان بندرعباس حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی به دو دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از این کامیون‌ها مقدار ۵۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی ارزش سوخت‌های کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه دو نفر راننده کامیون‌ها دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سرمایه ملی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.