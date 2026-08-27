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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

نوری: در هفته دولت ۷۸۰۰ منزل در خراسان شمالی به بهره داری رسید

نوری: در هفته دولت ۷۸۰۰ منزل در خراسان شمالی به بهره داری رسید

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: : در هفته دولت ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در خراسان‌شمالی به بهره‌برداری رسید که این استان را در رتبه نخست کشور قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری بعد از ظهر پنجشنبه در شورای اداری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با تأکید بر ظرفیت‌های اجتماعی و وحدت اقوام در استان گفت: خراسان‌شمالی رنگین‌کمان اقوام است و رشد، توسعه و بالندگی استان، نشان‌دهنده همراهی مردم از هر قوم و زبان است.

استاندار خراسان شمالی در ادامه گفت: در هفته دولت ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در خراسان‌شمالی به بهره‌برداری رسید که این استان را در رتبه نخست کشور قرار داد و این موفقیت با همراهی و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

نوری افزود: هدف از تمام تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، جلب رضایت مردم و ارائه خدمات شایسته به آنان است.

وی بیان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با خدمت‌رسانی مؤثر و پاسخگویی به مطالبات مردم، دیوار اعتماد میان مردم و مسئولان را بلندتر کنیم.

کد مطلب 6929722

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