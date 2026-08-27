به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به آمار قابل توجه حیوانگزیدگی در این استان، نسبت به خطر ابتلا به هاری هشدار داد و گفت: پس از هرگونه گزش یا خراش توسط حیوان، مراجعه فوری به مراکز پیشگیری و مراقبت هاری ضروری است.
وی با تأکید بر اهمیت جدی گرفتن حیوانگزیدگی اظهار کرد: هاری بیماریای است که در صورت بروز علائم بالینی، تقریباً بهطور قطعی مرگبار است، اما با اقدام بهموقع و دریافت مراقبتهای پیشگیرانه میتوان از مرگ ناشی از آن جلوگیری کرد.
افزایش آمار حیوانگزیدگی در البرز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با ارائه آماری از مراجعه افراد به واحدهای مراقبت هاری استان، از روند قابل توجه موارد حیوانگزیدگی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۸ هزار و ۶۲۸ مورد حیوانگزیدگی در استان ثبت شده است.
وی افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ هزار و ۱۲ مورد رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۸ هزار و ۸۹۰ مورد مراجعه به دلیل حیوانگزیدگی ثبت شد.
صیادی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۵ هزار و ۴۲۶ مورد حیوانگزیدگی در استان البرز گزارش شده است که ضرورت افزایش آگاهی عمومی و مراجعه سریع افراد آسیبدیده به مراکز مربوطه را نشان میدهد.
هاری؛ بیماری کشنده اما قابل پیشگیری
وی با بیان اینکه هاری یک بیماری بسیار خطرناک و کشنده است، گفت: در سالهای گذشته مواردی از فوت هموطنان به دلیل شدت جراحات ناشی از حیوانگزیدگی یا ابتلا به هاری مشاهده شده است که در برخی موارد، تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی و دریافت اقدامات پیشگیرانه، پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تأکید کرد: هاری پس از بروز علائم بالینی درمان مؤثری ندارد و به همین دلیل، اقدامات پیشگیرانه پس از حیوانگزیدگی اهمیت حیاتی دارد.
خراش سطحی را هم جدی بگیرید
صیادی با هشدار نسبت به بیتوجهی به زخمهای سطحی ناشی از حیوانات اظهار کرد: نباید هیچگونه خراش یا گزش حیوان را کوچک شمرد؛ حتی خراش سطحی ناشی از دندان یا پنجه حیوان نیز میتواند زمینه انتقال ویروس هاری را فراهم کند.
وی افزود: افراد باید پس از هرگونه گزش یا خراش، بدون اتلاف وقت و در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز مراقبت و پیشگیری از هاری مراجعه کنند تا اقدامات لازم بر اساس شرایط فرد و نوع تماس با حیوان انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر اینکه زمان در پیشگیری از هاری اهمیت زیادی دارد، گفت: مراجعه افراد نباید به هفتهها یا ماههای بعد موکول شود و موارد فوتی مشاهدهشده در سالهای اخیر نشان میدهد که تأخیر در مراجعه میتواند عواقب بسیار سنگینی داشته باشد.
صیادی خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی شهروندان درباره خطر هاری، جدی گرفتن هرگونه حیوانگزیدگی و مراجعه سریع به مراکز پیشگیری و مراقبت، مهمترین اقدام برای جلوگیری از پیامدهای مرگبار این بیماری است.
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