مراسم پایانی بزرگداشت هفته پارالمپیک آغاز شد/ وزیر هم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، روز هفتم و پایانی هفته پارالمپیک امروز چهارشنبه با حضور 6 هزار معلول در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی آغاز شد.
در این مراسم مهدی مهدویکیا ستاره پیشین فوتبال ایران، احسان حدادی دارنده مدال نقره بازیهای المپیک 2012 لندن و نیز چهرههای هنری از جمله فاطمه معتمدآریا، نیکی کریمی، سعید پیردوست حضور دارند.
همچنین گودرزی وزیر ورزش و جوانان، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک و کیومرث هاشمی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هم در این مراسم حضور دارند.
این مراسم از ساعت 9:30 آغاز شده و طی 2 ساعت با برنامههایی از جمله پخش ویدئویی پیام سرفیلیپ کریون، پخش کلیپ ورزشی، اجرای موسیقی و اجرای برنامههایی شاد با شخصیتهای مورد علاقه کودکان از جمله پنگول و سنجد به پایان خواهد رسید.
