برگزاری هفته پارالمپیک موفقیت بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی هفته پارالمپیک امروز چهارشنبه با حضور کودکان دارای معلولیت در سالن ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی برگزار شد که در حاشیه این مراسم پیام سرفیلیپ کریون رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک بصورت ویدئویی پخش شد.
در این پیام سرفیلیپ کریون که به مناسبت این روز به کمیته ملی پارالمپیک ارسال شده، بدین شرح است: "از طرف کمیته بینالمللی پارالمپیک خرسند شدم که اطلاع یافتم کمیته ملی پارالمپیک ایران درصدد برگزاری هفته ملی پارالمپیک طی روزهای 28 نوامبر الی 4 دسامبر (7 الی 13 آذر)، است. در سالهای اخیر سطح آگاهی مردم نسبت به ورزش پارالمپیک در جمهوری اسلامی ایران و همینطور عملکرد ورزشکاران این کشور در مسابقات مهم افزایش چشمگیری داشته است.
ایران در بازیهای پارالمپیک 2012 لندن بهترین عملکرد خود را طی تاریخ برگزاری این بازیها نشان داد. این کشور با کسب 24 مدال شامل 10 مدال طلا در مکان یازدهم جدول ردهبندی قرار گرفت و این منجر شد در مقایسه با بازیهای 2008 پکن 11 پله صعود کند.
قهرمانان طلایی در بازیهای لندن از جمله وزنهبردار سیامند رحمان، قویترین مرد تاریخ بازیهای پارالمپیک و بانوی کماندار زهرا نعمتی اولین زن ایرانی که در بازیهای المپیک و پارالمپیک، توانسته است مدال طلا را از آن خود کند. اکنون همگی الگو و منبع الهام بخشی برای افرادی هستند که قصد مشارکت در ورزشهای پارالمپیکی را دارند.
برای اینکه این مسیر موفقیت همچنان ادامه یابد لازم است کمیته ملی پارالمپیک ایران از طریق نسل جدیدی از ورزشکاران مسیر موفقیت خود را ادامه دهد و همین دلیل سبب اهمیت بالای هفته پارالمپیک شده که از سرتاسر کشور ایران هزاران کودک معلول در آن مشارکت می کنند.
این رویداد موفقیت بزرگی طی سالهای گذشته به حساب آمده و من یقین دارم رویداد حاضر که در آن هر روز پیام و ایده متفاوتی را با خود دارد، هرچه بهتر از گذشته برگزار خواهد شد. برای همه شما یک هفته ملی پارالمپیک بسیار موفق و لذت بخش را آرزومندم."
