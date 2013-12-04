حمایت قاطع دولت تدبیر و امید از اعزام فضانورد ایرانی به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال ابلاغ رئیس جمهور مبنی بر حفظ یکپارچگی سازمان فضایی ایران و تثبیت جایگاه و ماموریت آن ذیل معاونت اجرایی رئیس جمهور، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور از پژوهشکده سامانه های فضانوردی ذیل پژوهشگاه فضایی ایران وابسته به سازمان فضایی ایران بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های حوزه زیست فضا، کاوشگر های فضایی و طرح اعزام فضانورد ایرانی به فضا قرار گرفت.

وی گفت: براساس اهداف بخش علم، فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا در کنار کسب دانش طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمین آهنگ جزء اولویت های فناوری کشور ابلاغ شده است که با توجه به زحمات دانشمندان فضایی ایران، دولت تدبیر و امید حمایت قاطع از پروژه های مصوب سازمان فضایی ایران بویژه طرح اعزام فضانورد ایرانی به فضا خواهد داشت.