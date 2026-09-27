به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلیزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اظهار کرد: نمایش اقتدار «جان‌فدایان استان» با هدف نمایش انسجام، آمادگی و اقتدار مردمی و تقویت همدلی و اتحاد میان مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از اهداف این برنامه، افزایش قدرت بازدارندگی و ارائه تصویری از ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی کشور است و زمانی که ظرفیت‌های مختلف مردمی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، زمینه برای هم‌افزایی و نمایش انسجام اجتماعی و آمادگی دفاعی فراهم می‌شود.

آذربایجان؛ جان‌فدای ایران

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه آذربایجان همواره جان‌فدای ایران بوده است، ادامه داد: مردم آذربایجان‌شرقی در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده‌اند که در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور حضوری مسئولانه و پرشور دارند.

عباسقلیزاده گفت: این برنامه فرصتی برای نمایش همین انسجام و آمادگی است تا پیام روشنی از وحدت و یکپارچگی مردم ایران در دفاع از سرزمین خود ارائه شود.

برگزاری برنامه در تبریز و شهرستان‌ها

وی درباره زمان و محل برگزاری این برنامه نیز گفت: نمایش اقتدار «جان‌فدایان آذربایجان‌شرقی» سه‌شنبه هفتم مهرماه در میادین اصلی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه عاشورا افزود: برنامه مرکزی این مراسم نیز از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه هفتم مهرماه در تبریز و در مسیر خیابان امام خمینی(ره)، از باغ گلستان تا چهارراه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.