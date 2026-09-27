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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

۳۱۳ هزار جان‌فدای آذربایجان‌شرقی در نمایش اقتدار به میدان می‌آیند

۳۱۳ هزار جان‌فدای آذربایجان‌شرقی در نمایش اقتدار به میدان می‌آیند

تبریز- فرمانده سپاه عاشورا از برگزاری نمایش اقتدار «جان‌فدایان استان» با حضور ۳۱۳ هزار نفر در آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: این برنامه با شعار «آذربایجان؛ جان‌فدای ایران» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلیزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اظهار کرد: نمایش اقتدار «جان‌فدایان استان» با هدف نمایش انسجام، آمادگی و اقتدار مردمی و تقویت همدلی و اتحاد میان مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از اهداف این برنامه، افزایش قدرت بازدارندگی و ارائه تصویری از ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی کشور است و زمانی که ظرفیت‌های مختلف مردمی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، زمینه برای هم‌افزایی و نمایش انسجام اجتماعی و آمادگی دفاعی فراهم می‌شود.

آذربایجان؛ جان‌فدای ایران

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه آذربایجان همواره جان‌فدای ایران بوده است، ادامه داد: مردم آذربایجان‌شرقی در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده‌اند که در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور حضوری مسئولانه و پرشور دارند.

عباسقلیزاده گفت: این برنامه فرصتی برای نمایش همین انسجام و آمادگی است تا پیام روشنی از وحدت و یکپارچگی مردم ایران در دفاع از سرزمین خود ارائه شود.

برگزاری برنامه در تبریز و شهرستان‌ها

وی درباره زمان و محل برگزاری این برنامه نیز گفت: نمایش اقتدار «جان‌فدایان آذربایجان‌شرقی» سه‌شنبه هفتم مهرماه در میادین اصلی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه عاشورا افزود: برنامه مرکزی این مراسم نیز از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه هفتم مهرماه در تبریز و در مسیر خیابان امام خمینی(ره)، از باغ گلستان تا چهارراه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

۳۱۳ هزار جان‌فدای آذربایجان‌شرقی در نمایش اقتدار به میدان می‌آیند

کد مطلب 6959864

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