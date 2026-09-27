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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

برادران دوقلوی موسیقی و بازآفرینی یک آهنگ قدیمی

برادران دوقلوی موسیقی و بازآفرینی یک آهنگ قدیمی

علی و محمد سعیدی برادران دوقلوی موسیقی ایرانی درعرصه خوانندگی موسیقی کلاسیک از تازه ترین تک آهنگ خود به نام «سردست یارم» رونمایی کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، «سردست یارم» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنگ های منتشر شده است که به تازگی توسط علی سعیدی و محمد سعیدی برادران دوقلوی موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

در این اثر موسیقایی که ملودی و ترانه آن براساس یک آهنگ فولکلور قدیمی با تصحیح حسین کوهی کرمانی بازآفرینی شده است، مجتبی ابوالقاسم پور نوازنده سنتور، سازهای الکترونیک، تنظیم کننده، میکس و مسترینگ، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، محمد خداداداش عکاس و انوشیروان مانی گرافیست دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

برادران سعیدی از جمله هنرمندان فعال عرصه خوانندگی موسیقی کلاسیک ایرانی هستند که طی سال های اخیر علاوه بر برگزاری کنسرت ها و اجراهای مختلف، تک آهنگ های متعددی را نیز در دسترس مخاطبان قرار داده اند.

کد مطلب 6959773
علیرضا سعیدی

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