برادران دوقلوی موسیقی و بازآفرینی یک آهنگ قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، «سردست یارم» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنگ های منتشر شده است که به تازگی توسط علی سعیدی و محمد سعیدی برادران دوقلوی موسیقی کلاسیک ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

در این اثر موسیقایی که ملودی و ترانه آن براساس یک آهنگ فولکلور قدیمی با تصحیح حسین کوهی کرمانی بازآفرینی شده است، مجتبی ابوالقاسم پور نوازنده سنتور، سازهای الکترونیک، تنظیم کننده، میکس و مسترینگ، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، محمد خداداداش عکاس و انوشیروان مانی گرافیست دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

برادران سعیدی از جمله هنرمندان فعال عرصه خوانندگی موسیقی کلاسیک ایرانی هستند که طی سال های اخیر علاوه بر برگزاری کنسرت ها و اجراهای مختلف، تک آهنگ های متعددی را نیز در دسترس مخاطبان قرار داده اند.