مظفر: تیم ملی فوتسال زنان در ۸ ماه ۱۰ سال جوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی در آغاز اردوی فوتسال زنان برای حضور در ششمین دوره بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ریاض ۲۰۲۶، اظهار داشت: در واقع این اولین اردویی است که ما تقریباً به شاکله اصلی تیم ملی رسیدیم. بعد از اردوهای متعدد و پس از اینکه حدود ۱۸۰ بازیکن را از رده‌های مختلف لیگ سال ۱۴۰۴ از بهمن‌ماه تا همین اوایل شهریور به تیم ملی دعوت کردیم، اردوهای متعددی داشتیم که در آنها بسیاری از بازیکنان آمدند و رفتند و این تیم در واقع چکیده آن اردوهاست.

وی افزود: الان به ۲۰ نفر رسیدیم و این تعداد باید در نهایت به ۱۴ نفر برای مسابقات داخل سالن ریاض برسد. این موضوع نشان می‌دهد که جوان‌گرایی و تغییر نسل را به‌طور جدی دنبال کرده‌ایم.

مظفر درباره روند جوانگرایی تیم ملی نیز گفت: میانگین سنی تیم ما در جام جهانی ۳۱ سال بود و بعد از برزیل، دومین تیم مسن جام جهانی بودیم. ما ۳ ماه قبل از جام جهانی تیم را در اختیار گرفتیم و واقعاً فرصتی برای تغییرات گسترده وجود نداشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ادامه داد: بعد از جام جهانی به این دلیل که آن نفراتی که در جام جهانی بودند ستاره‌های دوست‌داشتنی و قابل احترام ما از نظر سنی بودند و طبیعتاً امکان داشت در جام جهانی بعدی هم در ترکیب تیم باشند، تصمیم گرفتیم از همین حالا استارت جوانگرایی را بزنیم تا این بازیکنان جوان وقت داشته باشند و در ۳.۵ سال آینده، برای جام جهانی بعدی به پختگی لازم برسند.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر میانگین سنی تیم ملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم، میانگین سنی این ۲۰ نفر ۲۱ سال است. یعنی اگر بخواهیم از بهمن‌ماه سال گذشته حساب کنیم، میانگین سنی تیم ظرف این هشت ماه از ۳۱ سال به ۲۱.۵ سال رسیده است؛ یعنی تیم ملی نزدیک ۱۰ سال جوان شده است. فکر می‌کنم ۲۱.۵ سال میانگین سنی پایینی برای یک تیم ملی است و امیدوارم این نسل دوباره بتواند موفقیت فوتسال ایران را برای سال‌های آتی تضمین کند.

وی در پایان تأکید کرد: ضمن اینکه باز هم تکرار می‌کنم آن بچه‌هایی که الان در کنار ستاره‌های جاودانه و دوست‌داشتنی حضور ندارند و جای‌شان خالی است بازیکنانی هستند که ما قدرشان را می‌دانیم و همیشه باعث غرور و افتخار ما بوده‌اند. اما ما این کار را برای جام جهانی آینده و برای سال‌های آینده انجام دادیم. این به این معنی نیست که آن‌ها توانایی نداشتند؛ فقط یک آینده‌نگری بود که از همین حالا استارت آن را زدیم.