شناسایی بیش از هزار و ۱۰۰ نخبه سرآمد در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، نوشین بیگدلی در نشست خبری ویژه‌برنامه‌ها و رویدادهای هفته ملی نخبگان که صبح یکشنبه در سالن جلسات دفتر بنیاد نخبگان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: نخبه تنها کسی نیست که استعداد برتر دارد، بلکه کسی است که توانمندی خود را صرف حل مسائل جامعه می‌کند و به اثرگذاری می‌رسد.

رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین با اشاره به تقارن روز ملی نخبگان با سالروز تولد شهید مصطفی چمران، افزود: جامعه همواره نیازمند کسانی است که بی‌چشم‌داشت عمر خود را صرف ارتقای اخلاق، فرهنگ و شکوفایی جوانان کنند. بنیاد نخبگان استان نیز تلاش می‌کند با نقش تسهیل‌گر، زمینه رشد نخبگان را فراهم آورد.

وی با اشاره به غم از دست دادن حامی بزرگ بنیاد، یادآور شد: بنیاد ملی نخبگان ۲۰ سال پیش با فرمان رهبر انقلاب شکل گرفت و ایشان همواره بر محافظت از سرمایه انسانی کشور تأکید داشتند.

وی ابراز کرد: بیش از هزار و ۱۰۰ نخبه در سطوح مختلف از دانش‌آموزی تا سرآمدی در استان شناسایی شده‌اند. بخشی از این افراد متولد و ساکن قزوین هستند، گروهی قزوینی‌های مقیم خارج از استان و گروهی نیز غیربومیانی هستند که در قزوین تحصیل یا کار می‌کنند.

وی با تاکید براینکه در سال گذشته دو محور اصلی دنبال شد عنوان کرد: هویت‌سازی و تقویت هویت ملی جامعه نخبگانی با برنامه‌هایی مانند «ایرانیان و هویت ملی»، تکریم سرآمدان و رویداد «نخبگان تمدن‌ساز» و اتصال نخبگان به زیست‌بوم علم و فناوری استان از طریق تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی، شهرداری‌ها و سایر نهادها جزو دو محور اساسی ما بود.

این مسئول تصریح‌ کرد: پایگاه داده سرآمدان استان تکمیل و بیش از ۱۰۰ سرآمد معاصر شناسایی و معرفی شدند که زندگی‌نامه این افراد به‌صورت منظم در قالب «هر هفته یک چهره» منتشر می‌شود.

وی مطرح کرد: در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، اولین قرارداد همیار صنعت استانی کشور منعقد و پنج هسته مسئله‌محور شهید احمد روشن با موفقیت به پایان رسید که متأسفانه یکی از اعضا این هسته‌ها، سرهنگ شهید دکتر کلیوند، در جنگ ۱۲روزه به شهادت رسید.

بیگدلی مطرح کرد: دو هیئت اندیشه‌ورز در حوزه‌های بهره‌برداری از پساب‌های شهری و گلخانه‌های هوشمند راه‌اندازی و همچنین آزمایشگاه مدیریت شهری برای بررسی مسائل شهری با همکاری شهرداری‌ها تشکیل شد و رویداد «هلیکس» نیز برای هم‌رسانی نیازهای صنعت با حوزه سلامت و صنایع غذایی در حال پیگیری است.

وی ابراز کرد: امسال با رویکرد «ققنوس» ضمن اتکا به نماد این پرنده افسانه‌ای؛ برخاستن از خاکستر و حل مسائل با پیوند علم و عمل، برنامه تکریم دکتر فریدون عزیزی، پایه‌گذار پزشکی نوین ایران و فرزند قزوین، برگزار شد.

این مسئول تاکید کرد: برنامه‌های هفته بنیاد نخبگان شامل نشست ویژه دانش‌آموزان با همکاری آموزش و پرورش، نشست با خانواده‌های نخبگان ایرانی مقیم خارج، دوره‌های آموزشی، بازدیدهای صنعتی و دیدار با مسئولان استان است.

وی ادامه داد: روز ملی نخبگان امسال با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود. همچنین قرار است زنگ روز ملی نخبگان در مدارس استان نواخته شود و همایش ویژه‌ای برای دانش‌آموزان مستعد برگزار شود.

این مسئول تشریح کرد: شناسایی استعدادهای برتر از طریق شیوه‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان انجام می‌شود. در حوزه دانش‌آموزی، رتبه‌های برتر کنکور و دارندگان مدال المپیادهای علمی؛ در حوزه دانشجویی، طرح‌های شهید وزوایی، شهید احمد روشن و دانا؛ و در سطح بالاتر، طرح شهید قاضی برای استادیاران جوان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی در پایان گفت: در زمینه جذب هیئت‌علمی نیز چند نفر از نخبگان استان به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند که بخشی جذب و بخشی در حال جذب هستند و استان قزوین در ارزیابی ملی عملکرد بنیادهای نخبگان رتبه پنجم کشور را کسب کرده است که باتوجه به ظرفیت دانشگاهی ما نیازمند ارتقا رتبه نخبگانی استان هستیم.