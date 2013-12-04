طرح منشور حقوق شهروندی آثار مثبتی در جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: يکي از مشکلاتي که در زمينه حقوق شهروندي وجود دارد اين است که مسايل حقوق شهروندي در بسياري از قوانين به صورت پراکنده است و به دليل قديمي بودن آنها به فراموشي سپرده مي شود.

وی افزود: به نظرم اين اقدام آقاي روحاني اقدامي مثبت و قابل احترام است چرا که مجموعه قوانين موجود در اين رابطه را يک جا جمع کرده اند و همه آنها در يک جا برجسته سازي مي شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: از سوي ديگر طرح اينگونه مسايل باعث فرهنگ سازي و آگاه کردن مردم در خصوص حقوق خود مي شود و مطرح شدن آن در افکار عمومي باعث تزريق آثار مثبتي در جامعه مي شود.

وی ادامه داد: نکته نگران کننده اجراي اين حقوق آن است که به نظرم اگر 10 درصد از آن نيز اجرايي شود غنيمت است و ضرري را متوجه فردي نمي کند.

آيت الله هاشم زاده هريسي افزود: همچنين اگر عنوان شود که اين مسايل تاکنون بارها مطرح شده است، باز هم بايد گفت تکرار مصاديق حقوق شهروندي اقدام مفيدي است و بهتر از اين است که به قانون اساسي اکتفا کنيم و بگذاريم اين مسايل مسکوت بماند. در مجموع اين اقدام، اقدام مفيد و موثري است و بايد همه مسوولان نظام براي اجراي آن تلاش کنند.