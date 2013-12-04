بازرسان آژانس 17 آذر از کارخانه آب سنگین اراک بازدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی ایران در راستای حسن نیت ایران برای رفع ابهام ها و تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ایران، به درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر بازدید از تاسیسات هسته ای اراک پاسخ مثبت داد.

در پی این پاسخ که بر مبنای توافق به عمل آمده میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت عنوان "چارچوب همکاری" در آبان ماه گذشته صورت گرفته است، بازرسان آژانس روز شنبه 16 آذر ماه وارد کشور می شوند و پس از برگزاری جلسه ای که در سازمان انرژی اتمی خواهند داشت، روز یکشنبه 17 آذر ماه از کارخانه تولید، آب سنگین اراک بازدید می کنند.

این سومین دیدار بازرسان آژانس از تاسیسات آب سنگین اراک خواهد بود.