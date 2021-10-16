به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی، فلوشیپ اقتصاد هسته‌ای به همت مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و با مشارکت بسیج اساتید، آبان ماه سال جاری در سازمان انرژی اتمی ایران برگزار می‌شود.

آشنایی اجمالی با حوزه‌های مختلف صنعت هسته‌ای و وضعیت و تحلیل بازار کنونی حوزه‌های مختلف آن، اقتصاد مهندسی با تأکید بر ارزیابی مالی طرح‌ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات هسته‌ای، تجاری‌سازی محصولات و خدمات هسته‌ای با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر تحلیل بازارهای داخلی و بین‌المللی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در بخش هسته‌ای با تأکید بر ملاحظات اقتصادی، امنیت انرژی و پیامدهای زیست‌محیطی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، آشنایی با روش‌های ارتقا کارایی و اثربخشی (بهره‌وری) در صنعت هسته‌ای و اقتصادسنجی پیشرفته با هدف پیش‌بینی تقاضای خدمات و محصولات هسته‌ای در افق بلندمدت عناوین سرفصل‌های این دوره است.

این دوره نهم آبان ماه تا دوازدهم دی‌ ماه هفته‌ای دو روز (یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها) از ساعت ۹ تا ۱۲:۴۵ در محل اتاق کنفرانس ساختمان آموزش و تحصیلات تکمیلی برگزار خواهد شد.