رقابت یک مجری با دو کاندیدا برای ریاست هاکی/ تاریخچه انجمنی که فدراسیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاکی که فعالیت در آن به صورت غیر رسمی از سال 1320 در ایران آغاز شد، سال 1351 و همزمان با بازی‌های آسیایی برای اولین‌بار صاحب فدراسیون شد. حضور هاکی‌بازان ایران در این دوره از بازی‎های آسیایی و اینکه بدون داشتن فدراسیون اجازه این حضور به آنها داده نمی‌شد، دلیل اصلی برای تشکیل فدراسیون هاکی ایران بود.

تا پیش از تشکیل فدراسیون هاکی، این رشته زیر نظر انجمنی که ریاست آن بر عهده داود نصیری بود، اداره می‌شد اما بعد از تبدیل این انجمن به فدراسیون، سیروس جاوید مدیریت هاکی در ایران را بر عهده گرفت. وی برای مدت سه سال ریاست فدراسیون هاکی را بر عهده داشت و بعد از او این مسئولیت به منصور حضرتی (1354 تا 1357) داده شد.

همزمان با انقلاب اسلامی فدراسیون هاکی شکل اصلی خود را از دست داد و دوباره انجمن هاکی جای آن را گرفت. هاکی دو سال (1357 تا 1359) به این شکل و توسط محمدرضا دهخدا در ایران اداره شد تا اینکه به دنبال افزایش هیات‌های استانی فدراسیون هاکی دوباره شکل گرفت و سید مجتبی حسینی ریاست آن را بر عهده گرفت.

در واقع حسینی اولین رئیس فدراسیون هاکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود که طی سال‌های 1359 تا 1361 این فدراسیون را مدیریت کرد. پس از وی، محمدرضا دهخدا برای هفده سال متوالی (1361 تا 1378) رئیس فدراسیون هاکی بود تا اینکه صندلی ریاست این فدراسیون به غلامحسین نعمت‌پور رسید. نعمت‌پور طی سال‌های 1378 تا 1383 رئیس فدراسیون هاکی بود و بعد از او بهرام شفیع امور ریاست را بر عهده گرفت.

شفیع در واقع آخرین فردی بود که به عنوان رئیس فدراسیون هاکی در این فدراسیون آغاز به کار کرد. وی که بازنشسته صدا و سیماست، بعد از اینکه اولین دوره چهار ساله ریاست خود را به پایان رساند، آذرماه سال 1388 در مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی برای دومین دوره با 38 رای مثبت رئیس این فدراسیون شد و حالا قصد دارد شانس خود را برای یک دوره ریاست دیگر امتحان کند.

بهمن محمدرضایی و حمیدرضا گودرزی دو کاندیدای دیگر مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی هستند که شانس خود را در این مجمع و در رقابت با بهرام شفیع امتحان خواهند کرد.

در هر صورت مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی روز شنبه برگزار می‌شود تا مشخص شود از بین این سه کاندیدا کدامیک عهده‌دار مدیریت این فدراسیون طی چهار سال آینده خواهد بود؛ بهرام شفیع که اولین‌بار در بازی‌های 1982 (زمان ریاست دهخدا) هاکی را گزارش کرد و همان زمان به این رشته علاقمند شد و حالا تجربه هشت ساله از مدیریت هاکی دارد؛ حمیدرضا گودرزی که زمانی رئیس هیات هاکی لرستان بود یا بهمن محمدرضایی که یک چهره ورزشی است اما تجربه‌ای از مدیریت در هاکی ندارد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی از ساعت 11 و به ریاست نصرالله سجادی در آکادمی ملی المپیک آغاز می‌شود.